Gabriela Sanz bate un récord de otra época en el Trofeo de Reyes

El centenario de la Federación Aragonesa de Atletismo ha tenido una inmejorable inauguración con la disputa del primer Trofeo de Reyes, una nueva y atractiva competición que ha reunido en Zaragoza a más de 300 atletas, tanto de la comunidad como del resto de puntos de España.

La rehabilitada pista del Palacio de los Deportes de la capital aragonesa, conocido coloquialmente como ‘El Huevo’, fue el escenario de lo que fue una intensa jornada, con sesión matinal y vespertina, en la que un nombre destacó por encima de todos, el de Gabriela Sanz. La joven atleta aragonesa, un talento precoz que ya había arrasado con todos los récords de las categorías inferiores, batió también la plusmarca absoluta de la comunidad, un registro que tenía 36 años de antigüedad y estaba en propiedad de Mónica Calvo.

Con un salto de 1,78 metros, y a sus tan solo 17 años, Gabriela Sanz dejó una marca para la historia que le permitió estrenarse a lo grande en su primera competición con su nuevo club, el Alcampo-Scorpio 71 y logró la mínima para el Campeonato de España absoluto. La zaragozana dominó con puño de hierro y dejó sin opciones a sus rivales más próximas, que se quedaron muy alejadas de sus marcas. Sofía Campo terminó en segunda posición con un salto de 1,66 y Anaís Cazo fue tercera con 1,60. Con los deberes más que hechos, Gabriela Sanz colocó el listón en una altura de 1,81 metros, pero la atleta no logró superar esa marca en ninguno de los tres intentos, dejando el récord en esos 1,78 metros que seguro que seguirá intentado batir.

He tenido muy buenas sensaciones en cada salto. El récord era un objetivo a largo plazo, pero estoy muy sorprendida y contenta porque haya llegado ya hoy

«Estoy muy contenta y a la vez sorprendida. Qué mejor manera de debutar con el Scorpio», confesó la zaragozana tras su triunfo. «El récord era un objetivo a largo plazo, pero no me esperaba que llegara a estas alturas de temporada, que estamos todavía calentando motores», analizó la atleta.

«Batir un récord de hace tantos años, del siglo pasado, es algo muy especial para mí», aseguró Sanz, que augura una temporada de éxitos: «Además de por el récord, que obviamente también, estoy muy satisfecha con mis sensaciones durante todos los saltos del concurso. Espero seguir subiendo esa marca. Ojalá», finalizó exultante la atleta

Protagonistas

Otro de los nombres propios de la jornada fue el de Xenia Benach, la actual campeona de España de 100 metros vallas e internacional absoluta, que no tuvo rival en la prueba de 60 metros vallas. Ya en la semifinal, la atleta catalana ganó su serie con una marca de 8.22. En la final, Benach no pudo superar esa marca al hacer 8.26 segundos, pero no tuvo problemas para subir a lo más alto del podio con una superioridad aplastante. Segunda fue Anaís Cazo, con un tiempo de 9.63 y tercera terminó María Paricio (9.91).

En la competición que significaba el pistoletazo de salida para el centenario de la Federación Aragonesa de Atletismo, los atletas de la comunidad dejaron otros grandes resultados a destacar. Fabio Marco batió el récord de Aragón de pértiga en la categoría sub-20, Julia Aranda fue la ganadora de la prueba de los 400 metros lisos con un tiempo de 57.16 y Aarón Gastón dejó atrás la categoría escolar y debutó como federado dominando los 400 metros masculinos.

Trepidante fue el duelo entre Nicolás Savirón y Nacho Royo en longitud, que se terminó llevando el segundo. En las pruebas de fondo y medio fondo, la participación quedó algo deslucida por la disputa hoy de varias pruebas de cross muy populares. No obstante, el 1.500 dejó una de las grandes noticias del día con la vuelta de Sandra Labarta a las pistas. A pesar de su inactividad, la atleta oscense dominó la prueba y se impuso con un tiempo de 4.41. En la categoría masculina, el triunfador fue Rubén Egea, con una buena marca de 3.58.

Uno de los platos fuertes de la tarde fue la prueba de salto de pértiga. Tanto en categoría femenina como masculina, el nivel de los participantes era muy alto y los que finalmente consiguieron llevarse el gato al agua fueron Maialen Axpe y Artur Coll.