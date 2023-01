El Rey Fernando de Aragón no se presenta a jugar en La Puebla de Alfindén tras los incidentes en Cristo Rey

El equipo de Tercera Infantil del Rey Fernando de Aragón no se presentó en La Puebla de Alfindén este sábado para disputar el partido correspondiente a la decimotercera jornada de Liga. El motivo, los incidentes entre el equipo de La Puebla y Cristo Rey del pasado mes de diciembre que se saldó con seis heridos. «Esperamos hasta el jueves pasado para ver la sanción de la Federación Aragonesa o cómo se comportaba el Alfindén, porque en un caso así yo retiro de la competición a mi equipo. A esa edad no estamos transmitiendo los verdaderos valores del fútbol. No todo es ganar», explica Cholo Armingol, coordinador del Rey Fernando de Aragón.

El club envió un comunicado tanto a la Real Federación Aragonesa de Fútbol como al Alfindén y al Comité de Árbitros para anunciar y argumentar su decisión, pero ahora esperan la sanción que les imponga el Comité de Competición. «Me van a sancionar pero yo no mando a mi equipo a jugar. Nos puede suponer la pérdida de puntos y una sanción económica de entre 80 y 150 euros si tenemos que pagar el desplazamiento del árbitro. Ya ocupamos la última posición del grupo y no me importa en absoluto. Los padres están dispuestos a contribuir para pagar la sanción», indica Armingol. Indignados por lo sucedido en Cristo Rey y con cierto temor entre los pequeños, el coordinador lo tuvo claro. «Los críos se enteran y te dicen, ¿tenemos que ir de verdad...?, ¿no vas a decir nada..? Lo tenía claro pero lo consulté con el presidente y su esposa, que es la secretaria, y, después, en el grupo de Whatsapp con los padres y el 100% estaban de acuerdo», relata. La RFAF decidió inhabilitar cautelarmente a cinco jugadores del Alfindén, sanción que a Armingol le parece insuficiente. «Es cautelar, no definitiva. La federación y los clubs tenemos que ser más rotundos. A estas edades somos formadores deportivos y tenemos que enseñarles el compañerismo, respeto por el rival, que disfruten, se rían, sean felices jugando. Y si después se gana, pues maravilloso», señala Armingol. Es el primer gesto no vinculado directamente con el Cristo Rey o la federación después de lo sucedido. Pero puede que no sea el último. «Hablé con el Cristo Rey y me dijo que iban a hacer lo mismo. El Cuarte también quiere hacerlo. Cuando lees noticias así es que esto se nos está yendo de las manos y como club debemos actuar», apunta el coordinador del Rey Fernando de Aragón, que esperan conocer la decisión de la RFAF esta misma semana.