La 78º edición de la Vuelta a España, la que se disputará este año entre el sábado 26 de agosto y el domingo 17 de septiembre, volverá a pasar por Aragón después de que no lo hiciera en las dos últimas ediciones (2021 y 2022). La carrera fue presentada ayer en el Palau de la Música de Barcelona y confirmó la información adelantada por este diario el 21 de diciembre: la principal carrera por etapas del país regresa a la comunidad, que vuelve a tener un protagonismo importante con tres jornadas.

Aragón acogerá tres etapas. La primera llegará al Observatorio Astrofísico de Javalambre desde la Vall d D’Uixó en la sexta jornada, el 31 de agosto. Una semana más tarde, el 7 de septiembre, terminará en Zaragoza después de partir de Ólvega, en Soria. Y la tercera, la jornada reina de la Vuelta, partirá de Formigal un día después y terminará en el Tourmalet, el mítico puerto francés, escenario de grandes gestas en el Tour de Francia. Los ciclistas subirán el Aubisque y el Soulor para terminar en el gigante pirenaico. La etapa de la ronda de 2020, que también partía de Biescas y terminaba en el Tourmalet, fue recortada como consecuencia de la pandemia y la negativa de las autoridades francesas a que la caravana ciclista circulara por su país.

Esta será la tercera vez en la historia de la carrera española en la que las tres provincias aragonesas tendrán protagonismo en el itinerario de la prueba. La primera vez fue en 1999 y, la segunda, en 2012. La concejala de Deportes del Ayuntamiento, Cristina García, destacó el gran impacto económico, calculado en más de 250.000 euros para la ciudad, debido a la pernoctación de las más de 2.500 personas que componen la caravana de la Vuelta.

El regreso

Aragón vuelve a tener así el protagonismo en la ronda española con el que no contó en las dos últimas ediciones. En 2020 fueron hasta tres las etapas en suelo aragonés. La cuarta partió de Garray para finalizar en Ejea de los Caballeros con triunfo del irlandés Sam Bennett. La quinta transitó desde Huesca a Sabiñánigo para gloria del belga Tim Wellens y la sexta tuvo que ser modificada para no cruzar la frontera. Mantuvo su salida en Biescas pero no llegó al Tourmalet, en el que hubiera sido un recorrido histórico sino que modificó su ruta para finalizar en Aramón Formigal. Allí se impuso Ion Izagirre y Richard Carapaz le quitó el liderato a Primoz Roglic, aunque el esloveno acabó llevándose la Vuelta.

Un año antes, en 2019, la carrera pasó por la provincia de Teruel con dos etapas. En la quinta partió de La Eliana para terminar en el Observatorio Astrofísico de Javalambre, donde se impuso Ángel Madrazo. Miguel Ángel López llevaba el jersey de líder que perdió al día siguiente en favor de Dylan Teuns. La sexta etapa salió de Mora de Rubielos y terminó en Ares del Maestre con triunfo de otro español, Jesús Herrada. Ese fue el regreso de la Vuelta a Aragón después de dos años de ausencia, 2018 y 2017.

El Tourmalet, en Francia, y el Angliru, en Asturias, serán los grandes colosos de la 78º edición de la Vuelta que saldrá de Barcelona el 26 de agosto y llegará a Madrid el 17 de octubre, pero no los únicos, pues el recorrido ofrece en sus 21 etapas 10 finales en alto, cinco de ellos inéditos, además de dos cronos. Una Vuelta fiel a su personalidad montañosa con inéditos finales en alto y llegadas complicadas. La Vuelta 2023, que incluirá dos contrarrelojes, la inicial por equipos en la Ciudad Condal y otra individual en Valladolid para abrir la segunda semana, recorrerá 9 comunidades autónomas y rodará por tres países.