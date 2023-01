La Federación sigue firme

La Real Federación Aragonesa de Fútbol (RFAF) habla claro con respecto al episodio sufrido el pasado fin de semana cuando el equipo de Tercera Infantil del Rey Fernando de Aragón no se presentó en La Puebla del Alfindén para jugar la 16ª jornada liguera del grupo 5. Todo esto vino dado por los incidentes ocurridos el pasado mes de diciembre entre el equipo de La Puebla y el Cristo Rey, que se saldó con seis heridos y cinco jugadores del Alfindén inhabilitados cautelarmente. Por ello, se espera que la RFAF sancione este jueves económicamente al Rey Fernando, además de la pérdida de los tres puntos en juego.

Óscar Fle, presidente de la RFAF, no cree que los clubs deban tomarse la justicia por su mano, pues constata que para ello ya existe un Comité de Competición encargado de sancionar las actitudes negativas en el fútbol aragonés. "La justicia la tienen que imponer los Comités de Competición", explica el máximo dirigente de la Federación.

No obstante, Fle tiene claro que actos antideportivos como el racismo o la violencia deben desaparecer del mundo del fútbol. "Condenamos absolutamente todos estos actos. Además aplicando el reglamento como no puede ser de otra manera con absoluto rigor. Eso no exime a todos los clubs, directores, entrenadores y árbitros, pues estamos sometidos a un reglamento y nadie puede tomarse la justicia por su mano", matizó el presidente.

Y es que los buenos valores en el fútbol son claves, y todavía más si hablamos de que muchos de sus practicantes son chicos y chicas jóvenes. "El deporte tiene una escuela de principios y de valores y de hecho en la base, en los más jóvenes, es totalmente importantísimo que haya respeto a las normas y a las reglas. El deporte tiene un punto en el que se complementa con la educación académica que tiene cada joven. El deporte tiene que ser siempre limpio y respetando las reglas", advierte Fle.

De hecho, para el presidente de la RFAF, los entrenadores tienen un papel técnico, físico y táctico, pero también otra labor, muy importante, como educadores de sus pupilos. "La educación en los jóvenes está en la educación académica y el deporte es una vía muy importante para completar esa educación y en ese sentido los clubs tienen su responsabilidad. Es importante que rijan como técnicos aparte de sus conocimientos físico-técnicos. Lo más importante es que sean educadores", indica el dirigente.

La opinión externa

Daniel Orte, coordinador del Gancho, uno de los clubs con mayor conciencia social, considera que «lo del Rey Fernando me parece muy loable. Cada uno toma la decisión que quiere tomar. No obstante, hay una justicia ordinaria y extraordinaria deportiva, que es quien toma esas medidas. Si hubiera sido yo, el Rey Fernando habría ido a jugar», matiza el dirigente, que añade que «condenamos todos los actos violentos. No tienen que ocurrir en edades de formación, porque educamos a los chicos y a las chicas en valores y en buscar salud. Mucha gente confunde esto como si fuera la Premier y esa no es la realidad, somos categorías formativas».