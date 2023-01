El análisis de Fernando Escartín: "La Vuelta le va a dar mucho a Aragón y viceversa"

No pasó la Vuelta a España por Aragón ni en 2020 ni en 2021, por lo que el regreso de la carrera ciclista a la comunidad se espera con ansia. Además, el de la edición de 2022 no será precisamente un paso de puntillas, ya que la ronda española recorrerá las tres provincias y además lo hará en días clave.

«Lo que está claro es que Aragón va a salir en la televisión durante muchas horas», afirma el ilustre exciclista Fernando Escartín, que además es el actual director técnico de la Vuelta a España y que ha sido una figura clave a la hora de configurar las etapas de la ronda. No es asunto baladí el de la televisión, ya que la retransmisión de la carrera llega a 190 países. «El impacto mediático es tremendo y la oportunidad a nivel de promoción turística, muy importante», asegura Escartín, que añade la estrecha relación que une a la comunidad con la carrera: «Aragón le da mucha a la Vuelta y la vuelta le da mucho a Aragón».

La primera etapa que pisará la comunidad será la que acabe en el Observatorio Astrofísico de Javalambre el 31 de agosto. «Nos impactó la subida la primera vez que se llegó. Es un puerto muy exigente», explica el oscense. El 7 de septiembre, la Vuelta aterrizará en Zaragoza, donde no acaba una etapa desde 2008. «Si pega el viento, puede ser un día más importante de lo que parece», analiza Escartín, que no descarta la formación de los temidos abanicos: «Es un día en el que no vas a ganar la carrera, pero sí puedes perderla». El enigma que queda por resolver es el de dónde estará situada la línea de meta. «No lo sabemos todavía, estamos hablando con el Ayuntamiento de Zaragoza. Existen limitaciones en ciertas calles por el tranvía, pero queremos que finalice en el centro», explica.

El coloso

Por último, llegará el plato fuerte, la etapa que comenzará en Formigal y terminará en el Tourmalet el 8 de septiembre, puerto con el que Escartín asegura que la carrera «tenía una deuda pendiente» tras la suspensión de la etapa prevista en 2020 y que fue suspendida por las restricciones francesas derivadas por la pandemia. «Va a ser una etapa espectacular y crucial para la carrera. Ojalá la hubiera podido correr yo en mi época de ciclista porque me encanta», afirma Escartín sobre un día en el que los Pirineos serán protagonistas.

El que sueña con poder estar presente en la ronda es otro oscense, Jorge Arcas. «Es pronto para saberlo y decide el equipo, pero claro que me gustaría», dice el corredor de Movistar. «Al deportista siempre le gusta correr en casa», añade. Arcas augura guerra en las tres etapas de la comunidad. «El recorrido es muy duro y seguro que lo que pase en Aragón tendrá mucha relevancia en el resultado final», dice Arcas, que también da importancia a la visibilidad que le dará la Vuelta a Aragón: «Es una gran oportunidad para que la gente vea lo que tenemos aquí». Por último, anima al público a que llene las carreteras: «El ciclismo es mucho más bonito y espectacular cuando la gente responde».