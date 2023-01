El EFB Alfindén transmite las disculpas de los infantiles sancionados y asegura que están "destrozados psicológicamente"

El EFB Alfindén, a través de su presidente Tomás Jiménez, ha emitido una nota de prensa (reproducida íntegramente abajo) en la que expone su versión acerca de toda la polémica suscitada a raíz de lo acontecido, hace un mes, en el partido que enfrentó a su equipo de Tercera Infantil contra el Cristo Rey y que tuvo que ser suspendido en la segunda parte por agresiones sancionadas por Competición con 25 partidos a uno de sus jugadores y 15 a otros dos.

En el escrito, el club transmite las disculpas de los implicados y de sus familias. "Reconocen que se han comportado mal, pidiendo disculpas públicamente en nombre de los chicos y de ellos mismos, indicando que, como padres, también han impuesto sus castigos a los chicos por esa conducta", si bien la entidad asegura que "somos un club modesto con 15 años de antigüedad, conocemos personalmente a los jugadores desde que tenían 5 años y su comportamiento siempre ha sido ejemplar, con un historial impecable. Igualmente, los padres son personas exquisitas y bien vistas en La Puebla de Alfindén, tanto a nivel futbolístico como personal e, igualmente, durante los siete años que llevan en este club han transmitido siempre la serenidad, la cordura y la educación a sus hijos, siempre desde la honestidad y la imparcialidad".

Puede consultar la nota de prensa íntegra del EFB Alfindén en el siguiente enlace

El Alfindén asegura que lleva un mes "soportando opiniones gratuitas sin tener en cuenta nuestro punto de vista" y reclama "dar por zanjado este tema de una vez por todas" porque "está afectando psicológicamente no solo a los jugadores implicados, sino al resto de jugadores, padres y al club que representan, esperando que no vuelva a pasar, no solo en este club sino en ninguno".

Jiménez lamenta las "acusaciones infundadas ligadas al acta del señor colegiado" que, a juicio del club, "nada tiene que ver con la realidad de los hechos acaecidos en el partido". En este sentido, el Alfindén asegura que no fueron siete los jugadores que habrían agredido a rivales del Cristo Rey, sino tres, "que reconocen haber actuado mal, piden disculpas e indican que no volverá a suceder", si bien aseguran que la actuación fue "recíproca por parte de otros jugadores del Cristo Rey que también empujaron y dieron patadas". Pero clama contra la redacción del acta en este apartado. "Lo que es inadmisible son las patadas que el señor colegiado indica en acta a jugadores tumbados en el suelo del Cristo Rey, asegurándonos los padres en la reunión mantenida con ellos que en el suelo solo estaba el jugador que recibió la primera patada y, como consecuencia, nuestro jugador fue expulsado y a partir de ese momento es cuando hay empujones por ambos equipos".

Asimismo, el presidente agradece la "rápida intervención" de los padres del Cristo Rey "ya que el señor colegiado no cumplía con sus obligaciones de intentar poner paz separando a los jugadores, evitando la trifulca y la posterior entrada de los padres al terreno de juego". En este sentido, carga contra las "contrariedades y la falta de veracidad" del acta y lamenta que el Actur Rey Fernando no se presentara a jugar contra el Alfindén por estos hechos. "No se puede tomar uno la justicia por su mano".

Por último, Jiménez reitera su petición de "zanjar este tema" porque "nos está haciendo muchísimo daño al club, a las familias y sobre todo a los jugadores, psicológicamente están destrozados".