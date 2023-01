La sequía del Ebro

El CD Ebro vive una situación anómala. Después de 17 jornadas disputadas en el grupo 3 de Segunda RFEF, el conjunto aragonés todavía no conoce la victoria, suma nueve puntos fruto de nueve empates y ha perdido ocho partidos. No es algo habitual a estas alturas de la temporada, como lo demuestra el hecho de que solo hay dos equipos más de los 460 que disputan todas las categorías nacionales que aún no han cantado victoria: el Elche en Primera División y el Sant Jordi del grupo balear de Tercera RFEF. En ambos casos con peor bagaje que los arlequinados, pues el Elche suma 5 puntos y el Sant Jordi, 3.

El club está haciendo todo lo posible para intentar revertir la situación y no perder el espacio que se ha ganado en la categoría después de ocho temporadas consecutivas disputándola. Cambió de entrenador, confiando en el técnico del filial Javier Genovés, y ahora está acometiendo la renovación de la plantilla en busca de jugadores que aporten frescura. Porque el objetivo no cambia, el Ebro cree y quiere salvarse. «El equipo, desde el inicio con Raúl en el banquillo e incluyendo los que he estado yo, ha tenido bastantes partidos que ha estado en disposición de ganarlos. Por ocasiones, ha generado más que el rival pero al final no ha sido así y te has metido en esa situación que te ha llevado a no ganar todavía», explica el técnico, convencido de que pueden sacar adelante tan complicado reto. «Es un equipo que lleva bastantes años en Segunda RFEF haciendo las cosas bien y esa es una razón más por la que nos vamos a dejar todo para intentar lograr la permanencia. Es un reto, tenemos el convencimiento de que lo podemos hacer, tanto los jugadores como el cuerpo técnico, y eso nos da fuerza para el día a día, seguir trabajando, tratar de mejorar y buscar esa primera victoria y darle continuidad». Javier Genovés está satisfecho con su equipo, con el trabajo, y se muestra convencido de que la primera victoria será solo la primera de unas cuantas. «Los jugadores son profesionales, nosotros también, intentamos hacer nuestro trabajo lo mejor posible. En un clima de buenos resultados siempre se trabaja mejor pero intentamos hacer nuestro trabajo lo mejor posible. Cada semana nos ilusionamos, la afrontamos con ganas de preparar y jugar el siguiente partido. Seguimos buscando esa primera victoria que estamos convencidos de que llegará y en el momento que llegue, llegarán más seguidas», indica. Estos días se están produciendo cambios en el equipo. «Se está produciendo una renovación en la plantilla, ha habido salidas y gente que ha llegado y viene con la cabeza más fresca, jugadores del filial también están teniendo participación. Independientemente de la situación, el ambiente y el clima de trabajo es bueno, los jugadores trabajan muy bien en el día a día y ese tiene que ser nuestro camino», asegura. Aunque el objetivo es lograr la permanencia, en la mente del cuerpo técnico y plantilla del Ebro solo aparece Terrrassa, la salida del próximo fin de semana. «Estamos muy centrados en preparar el siguiente partido. Vamos al campo del Terrassa y nuestro principal objetivo es hacer una buena semana de entrenamientos para preparar el partido y seguir creciendo como equipo. No miramos más allá del partido del domingo. Evidentemente vamos a intentar sumarlo máximo posible para sumarla permanencia, pero por muy lejos que miremos la realidad inmediata es el entrenamiento de mañana y el partido del fin de semana. Tenemos ganas de que llegue para traernos los tres puntos», explica Genovés.