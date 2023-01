El Zaragoza CFF goleó y venció por 4-0 al Bizkerre en un partido en el que no hubo color desde el arranque hasta su conclusión. Con este triunfo en la primera jornada de la segunda vuelta, las de Samu Luna se colocan en mitad de tabla y alargan su racha de hasta seis partidos consecutivos sin perder, en los que cinco de ellos se saldaron con victoria. El encuentro comenzó igualado, pero pronto se puso de cara para el conjunto aragonés, pues Nachula hizo el 1-0 en el minuto 8.

Un minuto después, Gloria hizo el 2-0, tras una gran asistencia de Nachula y dejó el duelo muy encarrilado para el triunfo. Por si fuera poco, Lana siguió con la goleada anotando el 3-0 en el 29, tras otra asistencia de Nachula, que marcaba goles y los regalaba. Este tanto sirvió para cerrar una primera parte sin precedentes en el que el equipo de Samu Luna se mostró muy superior.

Tras el descanso, el guion no cambió y el Zaragoza CFF siguió llevando la batuta de mando. Las aragonesas no se relajaron y siguieron llegando con peligro a la meta del Bizkerre, que no sabía como parar las ocasiones de las locales. Nora estrelló una falta en el larguero en el 57 y un gol de Sara Ismael en el 82, pusieron el colofón final a un partido en el que solo hubo un equipo sobre el campo y que sirve a las de Samu Luna para coger carrerilla para una segunda vuelta en la que el club zaragozano quiere ir de menos a más. De momento, el Zaragoza CFF acumula siete victorias, tres empates y seis derrotas, siendo cinco de estos siete triunfos en las últimas seis jornadas ligueras. Con todo esto, las de Samu Luna enderezan una temporada complicada en la que desean seguir sumando y ascendiendo puestos.

Ficha del partido

Zaragoza CFF: Elena, Marta, Lana (Sara Rández, 65), Nora, Curtin, Teresa Rey (Sara Fernández, 57), Gloria (Judith, 57), Sara Ismael, Lucía Fuertes (Cris Beltrán, 88), Michelle y Nachula.

Bizkerre: Iraia Zamora, Guezala, Aintzane, Bengoa, Amaiur, Amets (Arrate, 65), Malen (Gara, 79), Julene, Bilbao (Marta, 65), Atxirika (Mendi, 54) y Ainhize (Uxue, 79).

Goles: 1-0, min. 8: Nachula. 2-0, min. 9: Gloria. 3-0, min. 29: Lana. 4-0, min. 82: Sara Ismael.

Árbitro: Cristina López Puy.

Incidencias: Partido correspondiente a la 16ª jornada de Liga del Grupo Norte de 2ª RFEF.