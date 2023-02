El Deportivo Aragón sella las tablas en el último suspiro

Esta jornada 20 de Segunda RFEF trajo un derbi aragonés realmente apasionante. En el grupo 3, el Teruel visitó al Deportivo Aragón (1-1) en un igualado choque que se saldó con un empate marcado de córner por el filial zaragozano en el 96. El choque arrancó con ocasiones para ambos conjuntos, con un Aragón que metía miedo con Rubio y con Jay, y un Teruel que respondía en el 28 con el tanto de Guille, tras un fallo de la defensa local, que se metió en un lío. Tras el descanso, el Aragón salió con la cara cambiada, a pesar de que Rebollo tuviera que intervenir para evitar la segunda diana turolense.

Rastrojo y Castillo se enchufaron y probaron el gol desde larga distancia, sin premio, y Rubio fue el mas cercano con un disparo cruzado que dio en el poste. En la recta final, el Aragón se estiró y el Teruel trató de proteger la renta obtenida. En la última ocasión, un córner lanzado por Cortés encontró la cabeza de Borge para hacer la igualada. El tanto desató la euforia en la Ciudad Deportiva y sentó las tablas en un igualado choque.

El Ebro, por su parte, no logró pasar del empate en casa del Olot (0-0) tras un encuentro en el que los de Genovés gozaron de múltiples ocasiones en la primera parte, que no lograron convertir. En la segunda, los de La Almozara realizaron varios cambios con el objetivo de revolucionar el partido y Andreu tuvo una clara en el 48 que no logró marcar. Ninguno de los dos equipos tuvieron muchas más ocasiones y el Ebro se marchó con un punto.

El grupo 2

Juan Carlos Beltrán no pudo celebrar con una victoria su partido 100 al frente del Utebo. Los aragoneses empataron (1-1) ante el Tudelano en un partido en el que no hubo muchas ocasiones y en el que los tantos llegaron seguidos. Fue en el 22 cuando el Tudelano gozó de la más clara con un penalti que cometió Roldán y que falló el conjunto visitante. En la segunda parte, el Utebo se adelantó en el 49 con un gol de Cota tras un saque de banda puesto al área. En el 61, Adichbe igualó el marcador y silenció el Santa Ana. El resto del encuentro fue un toma y daca en el que ninguno de los dos conjuntos encontró el gol.

El Brea no pudo vencer al Alavés B en un choque en el que en el minuto 2 ya perdía 1-0. Los de Dani Martínez lo intentaron durante todo el choque, en la primera parte a balón parado y en la segunda realizando cambios y metiendo centros laterales que no encontraron la red local y que dejó con la miel en los labios al conjunto aragonés.

El Tarazona logró una victoria de prestigio ante el Izarra (2-0), que les deja sextos tras un partido que comenzaron ganando en el 41 con un gol de Royo y que remataron en el 93 tras crear bastantes ocasiones durante todo el choque.