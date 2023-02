La esquiadora alpina Celia Abad se lesionó el viernes pasado corriendo una carrera FIS en la modalidad de Supergigante en Pila, Italia y se ha roto el ligamento cruzado de la rodilla. Así, la doble medallista (oro y bronce) en el Mundial Universitario de Lake Placid, Estados Unidos dice adiós a lo que queda de temporada con el objetivo de recuperarse.

Y es que Abad se lesionó en una pista que ya había probado el día anterior corriendo en Descenso. «En el último salto de la bajada llegaba con gran velocidad y aterricé sobre las colas de los esquís con la posición de mi cuerpo retrasada. Tuve claro desde ese momento que el ligamento cruzado anterior estaba roto y al día siguiente el Doctor Leyes me lo confirmó», explicó Celia sobre cómo ocurrió todo y añadió que «es frustrante porque solo hace un año de mi anterior lesión. Aunque, precisamente por eso, tengo ganas de seguir luchando. De hecho, estoy tranquila porque mi médico ya me ha confirmado que ambas lesiones no están relacionadas».

Asimismo, la esquiadora concretó que empezó esta temporada «más fuerte que nunca gracias a la rehabilitación de la anterior lesión. Ahora, tengo exactamente el mismo objetivo. Sé que saldré de esta y pretendo hacerlo más fuerte aún. Toca echar de menos esquiar por un tiempo, pero vamos a por todas para volver pisando fuerte».

La esquiadora de Aramón da por finalizada la temporada con unos resultados sobresalientes tanto en el Mundial Universitario como en la victoria lograda en el slalom FIS en Pampeago, Italia, que mejoran su ranking FIS y deja a la aragonesa más cerca de hacer temporada en la Copa de Europa y sigue su camino hacia los Juegos Olímpicos en Cortina-Milán 2026.