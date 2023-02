Bueno Grimal: "A mí Enríquez Negreira jamás me insinuó nada. Si ha hecho lo que se dice, que lo pague"

El escándalo por los pagos del Barcelona al exárbitro Enríquez Negreira cuando este era vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) ha causado una gran sorpresa a José Ignacio Bueno Grimal, el excolegiado aragonés que dirigió medio centenar de partidos en Primera División entre 1998 y 2000. «Cuando me enteré se me vino el mundo encima. Si ha hecho lo que se dice, lo tiene que pagar, pero hay que diferenciar todo esto de la honorabilidad arbitral. Yo pongo la mano en el fuego por los árbitros y la honradez del colectivo».

Para Bueno Grimal, el desembolso de alrededor de 1,4 millones de euros desde el Barcelona a Dasnil 95, la empresa de Negreira, por un supuesto asesoramiento arbitral no es admisible. «Yo he trabajado como delegado del Real Zaragoza y del Huesca y hablaba a los entrenadores de los árbitros diciéndoles si eran dialogantes o cualquier otra característica, pero porque era trabajador de club y quería lo mejor para él» y no concibe que detrás del caso pueda estar un supuesto beneficio de los árbitros hacia el Barcelona mientras duraron los pagos a Negreira, que utilizaba a su hijo de pantalla. «Cuando un árbitro sale al campo solo quiere hacer bien su trabajo y no se puede dudar de su honradez. A mí jamás nadie me insinuó nada durante toda mi carrera. Ni Enríquez ni nadie», afirma antes de advertir que «conmigo, el Barcelona perdió 1-2 en casa ante el Villarreal, así que creo que está claro».

En su caso, la relación con el excolegiado catalán se basaba en la amistad que Negreira tenía con José Donato Pes Pérez, el exárbitro aragonés recientemente fallecido y del que Bueno Grimal era asistente en sus inicios. «Venía a recibirnos a Barcelona cuando íbamos allí, pero nada más. Lo veía también en las pruebas físicas al ser vicepresidente del Comité Técnico. Te decía cómo iban los informes sobre ti, si estabas en el grupo 1, en el 2 o si debías tener cuidado porque estabas en el 3, con el consiguiente riesgo de descenso».

El zaragozano también censura que Negreira utilizara a su hijo como pantalla para cobrar. «Mire, cuando mi hijo (el asistente Bueno Mateo) subió a Segunda, yo presenté mi renuncia como delegado informador del CTA. Se lo puse fácil a Sánchez Arminio (entonces presidente de los árbitros), porque no quería problemas», asegura Grimal, que reitera su defensa del colectivo. «Los árbitros no pueden quedar ensuciados por este señor. Que dejen tranquilos a los colegiados y que la Justicia haga lo que tenga que hacer».

El exárbitro aragonés, que se resiste a creer que el Barcelona haya realizado semejante pago por asesoramiento arbitral, insiste en que «no se puede aguantar que se ponga en tela de juicio al árbitro. Yo he hablado con muchos y, como yo, a nadie le insinuó alguien algo a lo largo de su trayectoria profesional».