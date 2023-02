La montaña en Aragón: El 'alcalde' del Aneto

No se equivoquen. No hay conflicto de fronteras a la vista. El Aneto está en Ribagorza, sin artículo. En Aragón. Y si hay un alcalde del Aneto este es de Benasque, José Ignacio Abadías, que si no lo saben, encima, es nieto de José Abadías 'El león del Aneto' y biznieto de José Sayó, guardianes de La Renclusa. Sin embargo, hoy traemos a esta página a otro regidor atraído por «su leyenda», por trazar líneas que rompen fronteras invisibles.

Amador Marqués encabeza el Ayuntamiento de Bossóts, al otro lado. En la Val d’Arán. Tan cerca y tan lejos de Benás. En Cataluña. En la vertiente sur del Pirineo. Otro mundo que es casi el mismo. Un universo de montañas, a las que se siente cosido en alma, atraído por su grandeza. Veinte veces, veinte, Amador atrapó al Aneto el año pasado. Un dato, mínimo para caníbales como Jonatan García, rutina para un guía, que torna en sorpresa cuando se conoce el origen. Amador parte desde ese otro lado, desde Arán, desde su casa. «Normalmente salgo de la Artiga de Lin. La vía aranesa es poco explorada. Por eso me gusta. Por su soledad. Y porque son 2.300 metros de desnivel que motivan, implican un esfuerzo físico que me gusta, es alegría para el cuerpo». Está en forma. No para. Refleja testimonio de sus aventuras en sus redes sociales. Muchas en Aragón; Treserols, Bachimala, Comachibosa, Balaitus... «El Pirineo aragonés es una maravilla. Suelo acceder por el lado francés, que además de caerme más cerca es más vertical». El Montblanc o el Cervino son otras de sus conquistas de prestigio entre Aneto y Aneto. Espiritualidad Subir al Coll de Toro, bajar a Aigualluts, remontar Barrancs, torcer directo hacia el glaciar, cruzar el Paso de Mahoma y tocar la cruz. «No soy de récords. No sé las veces que lo he hecho, no las cuento». En invierno se atreve con el corredor Estasen. Y el más difícil todavía. Hasta dos veces ha completado la locura desde Bossóts. «Son 55 kilómetros y 5.000 metros de desnivel. Los hice en once horas. Terminas corriendo». En su mente tiene otra buena: enlazar Mulheres, fronterizo techo de Arán, y Aneto. Una barbaridad lejos de las masificaciones de la subida desde Renclusa. «Subo también por el glaciar de Barrancs, es muy solitaria hasta en verano. Sé que incumplo la primera norma en la montaña, pero me gusta esa soledad, me llena de felicidad, de plenitud personal». Otra línea que une mente, cuerpo y alma. Un humano espiritual, cuya curiosidad le llevó a la actividad política. «Me interesaba la filosofía política, el hecho de pensar en el conjunto de la comunidad, que lo tiene que hacer alguien. Esa inquietud la tenía, pero ni mucho menos para terminar como alcalde. Fue bastante espontáneo». Lleva dos legislaturas y se presentará, en mayo, a por una tercera, tras muchas dudas despejadas en los senderos. «Ser alcalde te exige las 24 horas y los siete días y eso termina haciendo mella, más en un pueblo donde tu despacho es la calle. La montaña es terapéutica. Te sirve para poner distancia y jerarquizar los problemas». Familia de pastores, «grandes pateadores», «su vocación frustrada», de Canejan, se siente «aranés y pirineaico, y luego lo que venga. Tengo más en común con uno de Benás que con uno de Tarragona, con todos mis respetos». Porque «el determinismo geográfico ha marcado, hemos sido valles que han vivido aislados mucho tiempo, que han tenido que autogobernarse, inventarse hasta el idioma, porque estamos lejos de todo». Como el patués de unos y el aranés de otros. Por eso le chocan polémicas «ortopédicas, vistas desde despachos de Zaragoza y Barcelona, que aquí vivimos con más naturalidad». Por ejemplo, los Juegos Olímpicos. O entiende «que moleste que desde fuera se ejerza un paternalismo con los valles que chirría bastante». Por ejemplo, con la dialéctica entre progreso y ecología. «Porque hallar una alternativa a una estación de esquí que pueda cubrir las necesidades de la gente de los valles es muy difícil por no decir que imposible. Y lo digo como montañero que me gusta disfrutar de la montaña salvaje. Tengo elementos de unos y de otros que comparto, pero es difícil posicionarte de forma taxativa». «Ser alcalde hace mella. La montaña es terapéutica, te ayuda a jerarquizar los problemas» Sí cree que la crispación de la política nacional se evaporaría juntando en una cordada a adversarios «porque las mejores amistades se hacen en la montaña, que muestra nuestra fragilidad en mitad de la fuerza de la naturaleza, te ayuda a ser humilde, a forjar tu personalidad». ¿Quizá falten más políticos montañeros? Él solo recuerda a uno. Y desde la más profunda admiración. «Nos conocimos en la Federación de Municipios de Cataluña». Uno de Bossóts. Otro de Parets del Vallés. Amador y Sergi. Sergi Mingote. Admirado y recordado. «Sentí una inmensa pena con su muerte. Me había propuesto ir al Himalaya a hacer un 7.000 asequible. Murió en enero y en septiembre íbamos a ir».