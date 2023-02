Real Madrid y Unicaja buscarán este sábado (18.30) en el Olímpic de Badalona el primer billete en juego para la final de la Copa del Rey, tras unos respectivos cuartos de final ajustados e igualados frente a Valencia Basket y Barça y con la percepción de que se volverá a ver un choque trepidante.

La Copa ya tuvo su primera sorpresa cuando Unicaja tumbó al doble vigente campeón en la prórroga, que forzaron tras remontar a un Barça que se quedó parado, anonadado, ante la reacción 'cajista'. Y el Real Madrid cerca estuvo de protagonizar otra sorpresa, pero el tiro final de Chris Jones para el Valencia Basket no entró.

Esta semifinal podía ser un Clásico, que ya no se verá en Badalona. Pero en realidad pudo ser cualquiera de las cuatro posibles semifinales, porque los dos cruces de cuartos estuvieron en un puño. Madrid y Unicaja son justos semifinalistas, pero de haber sucedido otra cosa tampoco se podría decir lo contrario.

Son Madrid y Unicaja, sea como sea, los que pelearán ahora por un puesto en la gran final del domingo. El Real Madrid, que está en su décima semifinal consecutiva --pasó en nueve de esas ocasiones previas-- y no es eliminado en cuartos desde Vitoria 2013, sabe que le colgarán el cartel de favorito, pero es una presión a la que están acostumbrados.

La peor noticia de los cuartos de final no fue ver que Valencia Basket estuvo a un tiro, dos si se cuenta la segunda tentativa final, de arrebatarles el puesto en esta semifinal. No, lo peor será jugarla sin un lesionado Sergio Llull, con lesión de rodilla tras una acción fortuita con Klemen Prepelic. Su puesto lo ocupará uno de los no inscritos el jueves (Alberto Abalde, Rudy Fernández o Eli Ndiay).

"Unicaja es un rival muy difícil. El Barça venía jugando muy bien, pero Unicaja también. Se le ve muy sólido, con los roles muy definidos y jugando con confianza. La presión (ante el Barça) tampoco les afectaba tanto, se vieron con vida y aprovechó el momento. Sacó el partido con muy buena nota y sin desfallecer, y eso dice mucho", advirtió el técnico blanco, Chus Mateo, este viernes ante los medios.

Y es que Unicaja busca repetir la final de 2020, que perdió precisamente contra el Real Madrid 95-68 en su casa, en el Martín Carpena. En el Olímpic, donde el jueves fueron mayoría, tienen mucha afición de su lado para intentar repetir gesta, esta vez ante el Real Madrid.

Eso sí, los de Ibon Navarro vienen de jugar un duro partido contra el Barça, no solucionado ni cerrado a su favor hasta la prórroga. Partido en el que fueron a remolque, en el que supieron sufrir y donde celebraron la brillante actuación de Darío Brizuela y Kendrick Perry, con 27 y 22 puntos respectivamente.

Sobreponerse al cansancio, saber encontrar otros jugadores que se inspiren si fallan Perry o Brizuela, poder impedir que el potente juego interior del Madrid --con Edy Tavares, Guerschon Yabusele o Vincent Poirier-- se imponga... Todo ello será clave ante un Madrid que, sin Llull, también debe mejorar si no quiere sufrir tanto como ante el Valencia, al que llegó a ganar por 16 puntos y que rozó la 'machada' en la última jugada, con esos tiros de Jones que no entraron.