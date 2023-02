Faltan cuatro meses para el inicio del Mundial y muchas de las mejores jugadoras del mundo no acudirán. Tras el auge del fútbol femenino en las últimas temporadas, las futbolistas se niegan a seguir conformándose con lo mínimo. Por su salud mental y física, renuncian a la selección y a la Copa del Mundo siempre y cuando no sigan tratándolas como profesionales. Alexia Putellas, Wendie Renard, Aitana Bonmatí, Tiane Endler o Marie-Antoinette Katoto son algunas de las futbolistas que no estarán en el Mundial. Todas ellas conformaban el once ideal de la Champions, y todas ellas jugaron la última final de la UWCL.

Las primeras en renunciar al Mundial fueron las 17 internacionales de la selección española, entre las que están Alexia, Aitana, Ona Batlle o Mapi León. Pidieron por su "salud mental" que no las convocaran. El argumento en todas las selecciones es el mismo: están muy lejos de la profesionalidad. Es también lo que pide Endler, internacional con Chile y seleccionada como mejor guardameta del mundo, a su selección. Este sábado, cuatro jugadoras de la selección francesa, también se han negado a acudir al Mundial de Australia y Nueva Zelanda. Ganadoras de la Champions con el Olympique, denuncian que las condiciones del combinado nacional están todavía muy lejos de la profesionaldiad. Renunció primero la capitana del combinado nacional francés, Wendie Renard y se han ido sumando sus compañeras. Hasta ahora han renunciado Kadidiatou Diani, Marie-Antoinette Katoto y Perle Morroni. La selección de Canadá también anunció una huelga de una semana por las condiciones actuales del combinado nacional. Aún no han cobrado su sueldo de 2022. Pero tuvieron que poner fin a este parón por la amenaza de la federación de emprender acciones legales contra ellas. Noticias relacionadas Otra selección damnificada antes del Mundial es Perú, que ni tienen seleccionador ni planificación de entrenamientos desde que comenzó el año. “Esto es muy decepcionante desde la perspectiva de una jugadora. ¿Cuándo sus competidores entrenan y juegan juntos todo el año y con un entrenador constante? Nuestra federación no tiene una inversión seria para el fútbol femenino. ¿Pero esperan que preformemos? Inaceptable”, denunció Alexandra Kimball. Por ahora, el Mundial no contará con la ganadora de los últimos dos Balones de Oro ni tampoco con cinco de las campeonas de Europa. Las futbolistas piden un trato profesional en viajes, entrenamientos y un staff cualificado. Ada Hegerberg, una de las mejores delanteras del mundo, ya se plantó con Noruega por lo mismo en el anterior Mundial. Y la respuesta de las federaciones es común e inmóvil. "Ninguna jugadora es imprescindible", alegan. La mayoría de federaciones está muy lejos del trato profesional que sí ofrecen Inglaterra o Estados Unidos, precisamente las ganadoras de la última Eurocopa y Copa del Mundo.