Con el mensaje "Lamentablemente no podré jugar en el Abierto de Acapulco. Tengo una distensión de grado 1 en el isquiotibial de mi pierna derecha que me llevará a estar de baja varios días, según las pruebas que me he realizado esta mañana", ha confirmado el tenista murciano Carlos Alcaraz Garfia, número 2 del mundo, que no podrá jugar esta semana el ATP 500 en pista rápida que tenía en su programa.

Lamentablemente no podré jugar en el @AbiertoTelcel. Tengo una distensión de grado 1 en el isquiotibial de mi pierna derecha que me llevará a estar de baja varios días, según las pruebas que me he realizado esta mañana. pic.twitter.com/2tFEtHV67T — Carlos Alcaraz (@carlosalcaraz) 28 de febrero de 2023 Alcaraz se resintió el pasado domingo, en la final del Open de Río que acabó cojeando, de los mismos problemas que provocaron que a principios de año tuviera que renunciar a jugar el Abierto de Australia. Ahora se ha resentido de nuevo el isquiotibial de la pierna derecha, un hecho que ha provocado que se 'borre' de Acapulco y tenga el objetivo de llegar el 8 de marzo a Indian Wells, su próxima parada en la gira que emprendió en Buenos Aires, donde ganó el título en su reaparición tras más de cien días de baja.