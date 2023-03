Durante la cena, el incesante sonido del móvil advertía de que algo no iba bien. El grupo de whatsapp compuesto por los jugadores de tenis en silla alertaba de la posibilidad de que las noticias que comenzaban a circular acerca de la muerte de un joven arrollado por un tren en Oviedo se refirieran a Pelayo Novo, exjugador de fútbol profesional y, desde el año pasado, compañero en dobles del zaragozano Víctor Marcén, al que el mundo se le vino encima. «No me lo quería creer y me aferraba a que cuando pasó lo de Huesca (en 2018, Pelayo se precipitó por un balcón del hotel en el que se alojaba con el Albacete antes de jugar contra el equipo altoaragonés) también se dijeron al principio cosas que no eran verdad, pero conforme pasaban los minutos iba apareciendo en todos sitios. Pelayo había fallecido».

