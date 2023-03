El FC Barcelona continúa dominando con mano de hierro la clasificación de LaLiga Santander. Pese a que las sensaciones del equipo de Xavi no son las mejores, los culés tienen claro que una vez eliminados de Europa no pueden dejar escapar la competición doméstica. Y ya sacan nueve puntos al Real Madrid y, salvo catástrofe, no sufrirán para hacerse con el título.