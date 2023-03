La historia de Álvaro López dentro del mundo del atletismo empezó de manera curiosa. Cuando era niño, Álvaro practicaba equitación, aunque acompañaba a su padre, el también duatleta Tomás López, a sus campeonatos de ciclismo y duatlón (carrera a pie y ciclismo). Pronto comenzó a entrenar con él y se dio cuenta de que su verdadera pasión estaba lejos del ámbito de los caballos, comenzando a participar en diferentes competiciones de duatlón a nivel autonómico.

Ahora miembro del Alcampo Scorpio-71 de duatlón y del Club de Triatlón Diablillos de Rivas, López reconoce que al principio desconocía en qué consistía exactamente el triatlón: «Me dijeron que tenía que probarlo y, en mis comienzos, es cierto que no terminaba de coger un buen nivel en el segmento de natación». Es en ese momento cuando comienza su andadura en el triatlón de invierno (carrera a pie, ciclismo de montaña y esquí de fondo). «Empecé a esquiar con la Federación Aragonesa, quienes me impartieron varias clases de tecnificación», asegura el atleta, que vio como su desarrollo deportivo hasta el día de hoy no ha hecho otra cosa que crecer.

Álvaro López comenzó a recoger los frutos de su trabajo en 2021, con una medalla de bronce en el Campeonato del Mundo Junior Relevo Mixto de Triatlón de Invierno y un cuarto lugar en el Campeonato Mundial de Triatlón de Invierno en su categoría. «Recuerdo que empecé el año yendo a competir sin ninguna presión y sin saber cómo iba a salir porque no conocía mi nivel en ese momento», asegura un López que reconoce haberse sorprendido al lograr tales éxitos en sus primeras participaciones internacionales con la Federación Española de Triatlón (FETRI).

«La verdad es que me quedé sorprendido conmigo mismo porque veía que estaba a buen nivel en mis primeras participaciones con la FETRI».

Pero, sin duda alguna, el bilbilitano no había acabado de escalar profesionalmente en el triatlón y el duatlón, ya que el pasado año consiguió llevarse el Campeonato de Europa Junior de Duatlón, el bronce en el Campeonato del Mundo Junior en Triatlón de Invierno y tocar la gloria proclamándose campeón del mundo en duatlón de invierno en su categoría. En palabras de López, «lo primero que sentí fue una satisfacción enorme por ver como mis padres estaban orgullosos de mí y haber comprobado el proceso hasta ser campeón del mundo».

A día de hoy, López, quien ha iniciado el año consiguiendo la medalla de bronce en el Campeonato de Europa Sub-23 de Triatlón de Invierno, se encuentra preparándose para el Mundial Multideporte que comenzará en Ibiza el 29 de abril y en el que el triatleta y duatleta buscará la victoria en la modalidad de Duatlón Cross (carrera a pie y ciclismo de montaña). Este será su próximo compromiso internacional después de no haber podido viajar al Campeonato del Mundo de Triatlón y Duatlón de Invierno de Noruega 2023 al anunciar la FETRI que no acudiría, finalmente, a dicho certamen.

Esto ha trastocado los planes de Álvaro, cuyo programa de entrenamientos, según explica, cambia de manera radical. «Teníamos planificado seguir haciendo esquí de fondo hasta marzo, y ahora ya estoy enfocado totalmente en la bicicleta de montaña», explica el deportista, que continúa entrenando en su Calatayud natal a la espera de un nuevo reto internacional que mida su increíble progresión como triatleta de invierno y duatleta.