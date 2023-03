El atleta oscense de 20 años Pol Oriach Enjuanes se proclamó campeón de España universitario de campo a través el pasado fin de semana en Soria. El deportista de Albelda estudia Fisioterapia en Lérida y participó representando a su universidad. Un triunfo más, en la larga lista que cosecha el corredor que milita en el club Nike y en la que destacan sus récords de 3.000 metros en pista cubierta sub-18 y sub-20, 3.000 metros al aire libre sub-20 y 5 kilómetros ruta sub-20.

El cross que tuvo lugar el sábado 11 de marzo sirvió como cierre de la temporada invernal para Oriach y le deja buenas sensaciones. «Después de un año en el que ha costado bastante conseguir el primer puesto, ganar una competición de este nivel me hace estar muy contento con el resultado», explica.

El joven atleta aragonés quedó segundo en el campeonato nacional de cross a finales de enero y en febrero compitió por primera vez a nivel mundial absoluto en Bathurst (Australia), representando a España en la prueba de relevos mixtos de campo a través. «Fue una experiencia increíble aunque no nos acompañó el resultado, pero me dejó con muchas ganas de clasificarme para el Mundial absoluto de cross, que es la carrera que preparo. Me llevo una gran motivación para lo que queda de campaña», dice Oriach.

Rumbo al Europeo

Ahora, el oscense tiene un objetivo claro para este año, clasificarse para el Europeo sub-23 que se celebrará en Espoo (Finlandia) entre el 13 y 16 de julio. «El año pasado no hubo campeonato europeo de nuestra categoría y aunque intentamos acercarnos a las marcas absolutas, me di cuenta que es muy complicado y hay que seguir trabajando, por lo que este año quiero darlo todo para seguir mejorando», comenta Oriach.

Sin embargo, el de Albelda ya sabe lo que es ganar un Europeo. Consiguió el oro en el campeonato de Tallin en 2021, llevándose la victoria en la prueba de 3.000 obstáculos. «Es la victoria más importante de mi carrera, por lo que significa ganar una competición internacional y porque a pesar de tener la mejor marca de los corredores, la carrera se me puso cuesta arriba y tuve que remontar en la última vuelta dando el máximo esfuerzo. Es la carrera en la que más he sufrido y la que más he valorado la victoria».

A pesar de su juventud, Pol Oriach es ambicioso. «Me gustaría tener una carrera deportiva larga y sin lesiones y poder estar en la elite de Europa y poder competir en los Mundiales, aunque tengo claro que hace falta mucho esfuerzo para lograrlo», apunta el oscense.