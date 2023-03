El expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Ángel María Villar, ha participado en La Nucía en el congreso de la Asociación Española de la Prensa Deportiva (AEPD), que se está celebrando esta semana en la localidad alicantina. El dirigente, que fue quien nombró en su día a José María Enríquez Negreira en su cargo de vicepresidente en el CTA, evitó opinar sobre el 'caso Negreira' al señalar que se trata de un tema "judicializado".

Caso Negreira

Villar se limitó a advertir que "Es un tema judicializado y no tengo por qué hablar nada". Pero preguntado después, durante su participación en el Congreso, dejó un enigmático mensaje que no quiso detallar: "No voy a hablar porque puedo herir a algunas personas". Y zanjó el tema puntualizando que "los árbitros no son manipulables y no tengo más que decir".

Caso Soulé

Preguntado también por su presencia en el 'caso Soulé', causa abierta por presuntas irregularidades durante su etapa al frente de la federación, declaró lo siguiente: "Eso lleva ya seis años de instrucción. ¿Saben lo que ocurre hoy en la Justicia cuando se archivan las causas? Que la Justicia no te devuelve ni el honor, ni la salud, ni el trabajo".

Fútbol femenino

Además, Villar habló del crecimiento del fútbol femenino: "Ha evolucionado muchísimo. Hay que estar encima de la dirección de este sector del fútbol y apoyarlo económicamente. Los dos Balones de Oro de Alexia Putellas son un gran éxito para el fútbol español". Para concluir desmintiendo que "el fútbol femenino esté politizado. Yo creo que no lo está, pero cada uno ve las cosas como las ve. La Federación está trabajando muy bien en esta actividad. En mi etapa como presidente se pusieron los cimientos del actual fútbol femenino".