Tras la magnífica victoria del domingo en el Príncipe Felipe frente al Valencia Basket (86-75), el Casademont Zaragoza ya tiene su mirada puesta en Miribilla, donde se medirá el sábado al Bilbao en lo que se presenta como un auténtico partidazo. Los de Fisac están haciendo los deberes y ya acumulan cinco victorias en los últimos siete partidos de Liga. La segunda vuelta está sentando de fábula a los rojillos, que aún tienen diez partidos por delante para decidir su futuro.

«Las cosas que tenemos que hacer están más claras y los roles mejor definidos, estamos entrenando muy bien y haciendo todo lo que nos pide el entrenador. Por eso están saliendo los resultados», comenta Iván Cruz, jugador del Casademont. El ala-pívot madrileño, que llegó en enero procedente del Lenovo Tenerife, está aportando al equipo en su buena racha con un promedio de 7,7 puntos por partido y 4,4 rebotes. No pudo jugar el domingo debido a unas molestias en el tobillo, pero ya se encuentra casi recuperado. «Estoy mejor, tuve un susto pero va poco a poco mejorando y espero estar para el sábado. Lo intenté en el partido de Valencia, pero me torcí el tobillo el viernes y al estar tan cerca del partido, hablé con los entrenadores de que iba a estar para ayudar en lo necesario, pero el partido fue genial, así que no hizo falta y súper contento por la victoria», explica Cruz.

Los zaragozanos viajarán a Bilbao este sábado para buscar la tercera victoria consecutiva y seguir ascendiendo en la tabla. El equipo de Jaume Ponsarnau está undécimo en la ACB y supera al Casademont por una victoria. Por su parte, los rojillos están decimosegundos y si ganan a los vascos por más de siete puntos les robarán la plaza al superarles en el average particular.

Vuelta a Miribilla

Iván Cruz conoce de cerca a los bilbaínos y quiere ser prudente. «Es un partido complicado, ellos tienen un equipo muy bueno. En Miribilla, que he jugado allí dos años, sé que la gente aprieta mucho y son buenos aficionados que ayudan a su equipo a ganar. Tenemos que salir a por todas como hacemos siempre y ver por dónde sale el partido», apunta.

El Casademont no teme a los de arriba, como ya ha demostrado en el Felipe ganando al Madrid (94-89) en la primera vuelta y al Barcelona (85-83) hace 4 jornadas. «Por supuesto que podemos ganar a cualquiera. Ya dije cuando vine que el Casademont es un equipo que compite cada partido, que lucha hasta el final y que va al cien por cien. Ahora más que nunca creemos que seguimos en esa línea, haciendo las cosas que nos corresponden y no vemos ningún rival que no sea asequible», advierte el jugador madrileño.

A falta de diez jornadas aún no está claro hacia dónde se dirige el Casademont, pero es innegable su tendencia ascendente desde finales de enero. «Estamos pensando en el momento en que nos encontramos ahora. El equipo está compitiendo, estamos ganando partidos muy importantes en pistas difíciles y tenemos que seguir con nuestra idea en la cabeza de ir día a día y jugar cada fin de semana como si fuera una final e intentar ganar todos los partidos que podamos. Si nos da para salvarnos, perfecto y si nos da para llegar al playoff mejor aún», comenta Cruz.