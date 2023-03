Después de dos carreras, Carlos Sainz reconoce abiertamente que Ferrari se ha equivocado en el "concepto" de su monoplaza para la temporada 2023, mientras que Red Bull "ha acertado en todo". Los de Maranello se han quedado atrás después de pelear de tú a tú con los de Milton Keynes el pasado año, sobre todo en la primera mitad de curso, y ahora mismo "la brecha con Red Bull es enorme y va a ser difícil de cerrar", advierte el piloto madrileño, que pide una reacción contundente porque también Mercedes y Aston Martin les han superado.

"Es una sorpresa para nosotros ver que no somos tan fuertes como el año pasado. No somos muy competitivos, especialmente en ritmo de carrera, es nuestro punto débil. No hemos hecho un trabajo lo suficientemente bueno, nos hemos dado cuenta y hemos averiguado dónde está el problema, lo cual es bueno. Ahora vamos a intentar darle la vuelta a la situación lo antes posible", ha explicado Carlos a su llegada al circuito de Albert Park, escenario del GP de Australia.

En Maranello trabajan ya en un cambio profundo a nivel de aerodinámica, pero como todo cambio radical, más allá del paquete de mejoras que estaba previsto para Bakú o Imola, solucionar todos los problemas del SF-23 será una cuestión de tiempo. "Creo que nos hemos dejado llevar un poco por el coche del año pasado, porque era muy rápido a una vuelta... Pero al final de la temporada pasada ya se veía que en carrera estábamos un paso por detrás de Red Bull. Este año el cambio de reglamentación ha perjudicado más a nuestro coche y por eso hay que empezar a mirar hacia otro lado", apunta Sainz.

Una vez identificado el problema, corregir el rumbo puede llevar meses: "Primero hay que analizarlos datos, probar en el túnel de viento, empezar a fabricar las piezas y poder llevarlas a la carrera. Tenemos claro que no va a ser una solución de una o dos carrera o uno o dos meses", admite Carlos, con el horizonte del verano para ponerse a la altura de los más rápidos.

"No vamos a tirar a la basura la temporada. Estoy convencido de que hay maneras de hacer más rápido este coche y a partir de mañana ya vamos a probar para probar a hacer el coche más rápido en carrera. En 'qualy' ya hemos visto que vamos bien, pero en carrera no podemos estar a un segundo".