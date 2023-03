El vicepresidente primero del FC Barcelona, Rafa Yuste, ha confirmado en la rueda de prensa de presentación de la décima edición de la ‘Barça Academy World Cup’ que la dirección deportiva culé está en contacto con el entorno de Leo Messi para tantear el regreso del astro argentino al Spotify Camp Nou. La mano derecha de Joan Laporta, que considera que “las historias bonitas de la vida deben acabar bien”, se ha posicionado a favor del retorno del mejor jugador de la historia de la entidad catalana.

“Leo [Messi] y su familia saben el afecto que les tengo. Participé en las negociaciones que por desgracia no condujeron a buen puerto. Tengo la espina clavada de que Leo no pudiera seguir en nuestro club. Si estamos hablando de Masia y de fútbol base, estamos hablando de Messi. Por supuesto que me encantaría que volviese. Por lo que podría representar a nivel deportivo, social y económico. Estamos en contacto con ellos, sí”, ha sido su respuesta a la pregunta de SPORT, del grupo Prensa Ibérica.

Yuste también ha deseado "que todos los condicionantes puedan encajar para que esta historia de amor mutuo acabe con Messi en el Barça". "Cuando estás enamorado y te separas de alguien, siempre quieres continuar enamorado. Aunque pierdas el contacto. Nosotros siempre estaremos enamorados de Leo y él lo estará del Barça y la ciudad de Barcelona. Soy de los que piensa que el destino es sabio", ha reflexionado.

El directivo barcelonista ha descartado una ofensiva inmediata por Messi. "Quedan dos meses en los cuales tenemos que trabajar, sobre todo Mateu y Jordi, para presentar primero a Tebas nuestro plan de viabilidad. Después, si se dan los condicionantes, porque Leo es jugador del PSG y no me gustaría hablar de nada más de mis gustos y deseos, expondríamos la posibilidad de dar la bienvenida. No queremos entrometernos en el día a día del PSG", ha sentenciado.