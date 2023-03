El neerlandés Max Verstappen, junto con su equipo Red Bull, luchará otro fin de semana más por hacerse con la victoria en el Gran Premio de Australia y estar un paso más cerca de revalidar su título de bicampeón en el Mundial de Fómula 1. Sin embargo, son muchos los pilotos que no se lo están poniendo fácil. Así fue como su compañero 'Checo' Pérez le arrebató la victoria en el Gran Premio de Arabia Saudí y está a tan solo un punto de 'Mad Max' en la clasificación general.

Otro de los pilotos que lucha por la victoria es el español Fernando Alonso, que no pierde la ilusión por hacerse con su victoria número 33. El asturiano no se lo puso nada fácil en el circuito de Jeddah y sumó su 'cajón' número 100, aunque no le duró mucho la celebración y tuvo que ceder el puesto al inglés George Russell, aunque, horas después de finalizar la carrera, la FIA rectificó la sanción y le devolvió el tercer puesto a Alonso.

Por su parte, el español Carlos Sainz, que finalizó sexto en la segunda prueba del mundial, quiere disfrutar de su primer podio esta temporada y formar parte de la lucha por hacerse con el título de campeón de este año. El madrileño es quinto en la clasificación general, empatado a 20 puntos con el piloto de Mercedes, Russell.

El circuito de Albert Park será testigo de otro fin de semana más de lucha entre los pilotos de la Fórmula 1, donde ninguno puede perder el tiempo ya que, ahora mismo, la diferencia en la clasificación general es de una victoria y el GP de Australia podría ser el circuito que les permita colocarse a la cabeza del Mundial para hacerse con el título de campeón, que actualmente defiende el neerlandés Verstappen.

Horarios del GP de Australia de F1

Viernes

03:30 Libres 1.

07:00 Libres 2.

Sábado

03:30 Libres 3.