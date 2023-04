Ismael Abad es un joven aragonés de 21 años que vive por y para el Muay Thai. El zaragozano es seis veces campeón de España de Muay Thai y Kickboxing júnior a nivel amateur y ha sido seleccionado por la federación española Fek-M para representar a España en los próximos campeonatos del mundo de Muay Thai que se celebrarán en Bangkok el próximo mes de mayo.

Ismael lleva practicando Muay Thai, también conocido como «el arte de las ocho extremidades», desde los 15 años y asegura que este deporte se lo ha dado todo. «Para mí el Muay Thai es un estilo de vida. Me ha proporcionado muchísima alegría y satisfacción, aunque también lagrimas y nervios, pero siempre me ha ayudado en los momentos difíciles y me ha sacado a flote cuando he estado más hundido. Ha sido mi salvavidas», explica.

Ismael está preparándose a tope para el mundial, entrenando tres horas cada día en el gimnasio MTZ FIGHT GYM de Zaragoza y acompañado de su entrenador Manuel Bernal. «Me encuentro en buena forma física, vengo de dos peleas, una el 11 de marzo en Extremadura contra el sevillano Samuel Elías que perdí en los puntos y este pasado 25 de marzo en Zaragoza en el siglo XXI, contra el malagueño Pablo Patiño que gané en los puntos también», apunta el joven luchador.

Los puntos al igual que en el boxeo también determinan el ganador de los combates que no acaban en KO. Las patadas medias y altas se puntúan más y depende de la federación también los golpes en giro. La contundencia y un estilo vistoso son también muy importantes para los jueces, que valoran positivamente luchar con una técnica más depurada. «Yo me considero un peleador muy técnico y que me gusta mucho lucirme con técnicas bonitas y cuando tengo que apretar soy contundente», advierte Ismael.

Aunque el mundial celebrado en Tailandia se disputará entre el 4 y el 13 de mayo, Ismael viajará al país asiático el 10 de abril por una razón. «En profesional aquí en España estoy compitiendo en 54 kilos y en el mundial competiré en la categoría de menos 51 kilos. Voy a seguir una dieta distinta para bajar de peso y voy a estar ese mes en Tailandia preparándome y acondicionándome para los campeonatos y poder llegar en una forma óptima a ese peso», explica decidido el zaragozano.

Los objetivos

Ismael será el único luchador que represente a España en su categoría y promete demostrar con sus golpes, el esfuerzo que ha hecho a lo largo de los años con intensos entrenamientos y sacrificios que le han llevado hasta aquí. «Me veo muy preparado y con muchas ganas de lucirme en unos campeonatos a nivel mundial. Sé que va a haber mucho más nivel que en España, pero mi objetivo es sacar una medalla. Tengo mucha seguridad en mí mismo de que puedo sacar la medalla de oro, pero el tiempo y las horas que invierta dirán cual será el resultado», remarca Abad.

El sueño de este joven aragonés va más lejos que este campeonato del mundo, ya que Ismael viajará a Tailandia con solo el billete de ida y pretende quedarse durante un largo tiempo para pelear en los mejores eventos del país donde nació el Muay Thai. «Me lo planteo como un camino en el que tengo que abrir las puertas de mi carrera, subir hacia arriba y coger el nivel que necesito si quiero llegar a lo más alto. Lo apuesto todo a una carta y estoy convencido de que van a haber buenos resultados. Todo mi entorno me apoya, aunque algunos familiares y amigos crean que es una locura, pero yo sinceramente creo que es una oportunidad para conseguir hacerme un nombre en este deporte», comenta Ismael.