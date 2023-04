El CD Brea perdió este sábado ante el Tudelano en un partido que los locales supieron dominar con relativa facilidad. Los breanos acumulan tres partidos sin ganar y pueden caer a puestos de Play Out si el Cirbonero gana hoy al Izarra. No tuvieron mejor suerte los chicos de Emilio Larraz, que no consiguieron puntuar en su visita al Atlético Saguntino y vieron como Acevedo ejerció de revulsivo para marcar el gol de la victoria saguntina un minuto después de entrar al encuentro.

De igual modo, este domingo se verán las caras dos equipos aragoneses, con el Ebro y el Teruel disputando un encuentro decisivo para ambos a las 11.30. Por la tarde, el Tarazona recibirá a la Mutilvera en busca de una nueva victoria (18.00) y el Utebo y el San Juan se enfrentarán en el Santa Ana a la misma hora con el playoff en juego para los de Juan Carlos Beltrán. Ficha técnica CD Tudelano: Santamaría, Sarriegi, Borja Vicent, Forner (Carrera, min. 74), Prats (Cancelo, min. 85), Agustín, Patxi (Ramón, min. 79), Antonio Otegui (Pape Assane, min. 85), Famoussa, Fernández (Telletxea, min. 79), Serrano. CD Brea: Biarge, Sola, López, Peña, José María (Vela, min. 85), Rodrigo Tapia (Rodri Val, min. 68), Monteiro (Luis Costa, min. 54), Ara, Arnedillo (Jorge Pérez, min. 45), Chus, Rami (Cantariño, min. 68). Goles: 1-0, min. 42: Borja Vicent. 2-0, min. 59: Agustín. 3-0, min. 65: Forner. 3-1, min. 72: Jorge Pérez. Ficha técnica At. Saguntino: Lavin, Pérez, Sana, Pedro (Carlos, min. 87), Salvador (Luis, min. 59), Jorge (Acevedo, min. 59), Ketu (Chabboura, min. 77), Roan, Nacho, Juanma, Carlos David. Deportivo Aragón: Rebollo, Vallejo, Hernández (Castillo, min. 64) Borge, Vaquero, Rastrojo (Conte, min. 85), Miguel Antonio, Navarro (Cortés, min. 64), Naranjo, Jay, Sebastián (Chema, min. 85). Goles: 1-0, min. 60: Acevedo. Árbitro: Pol Arenas Mora (comité catalán). Amonestó con tarjeta amarilla a Carlos David en el Atlético Saguntino y a Borge, Hernández y Miguel Antonio en el Deportivo Aragón.