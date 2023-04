Hay veces en las que una situación incómoda a nivel personal se impone a la pasión que acompaña al deporte de élite. A sus 42 años, Nano Modrego se despide de las pistas de fútbol sala después de 25 de carrera repartidos en nueve clubs, cinco de ellos de Zaragoza. «Había circunstancias que estaban siendo muy negativas dentro del vestuario que creo que deben quedarse ahí y que me estaban haciendo difícil el día a día», explica Modrego sobre la elección de este momento como punto de meta a su longeva carrera deportiva.

«Tener que ir a entrenar con ganas o disfrutar en la pista cada día era más complicado», añade, argumentando que la situación deportiva del Full Energía Zaragoza, que no se juega nada en lo que resta de campaña al estar ya salvado, ha sido el desencadenante del anuncio de su retirada. «Si nos estuviéramos jugando algo, tanto playoff como descenso, hubiera seguido hasta final de temporada. Viendo que no hay nada en juego y que no iba a seguir el año que viene, creo que lo mejor era dejarlo ahora», explica.

Sin embargo, su decisión estaba meditada. «En diciembre estuve a punto de dejar el equipo y gracias a una conversación con Alfonso Rodríguez opté por seguir y, aunque las circunstancias seguían siendo las mismas, he pensado que anunciarlo ahora era lo correcto», explica el zaragozano, que cuelga las botas tras un legendario y extenso paso por los mejores clubs aragoneses de fútbol sala, así como algunos de los más importantes a nivel nacional.

En total, Fincas Bretón, Sego Zaragoza, Sala 10, Benicarló, Guadalajara, Segovia, Ribera de Navarra, Inter y Full Energía Zaragoza han visto a Nano defender sus camisetas, siendo Sala 10 el club en el que militó la mayor parte de su carrera con 14 campañas repartidas en tres etapas. «Es complicado quedarte con un solo momento de los 25 años que he jugado», argumenta Modrego, que destaca «la Supercopa de España que jugué en Segovia con el pabellón a reventar, el día que marqué seis goles con el Sala 10 en un partido en Torrejón y el gol que metí en el último encuentro de liga con el Inter que nos hizo ser campeones» como los tres momentos de su carrera que más ha disfrutado, aunque reconoce que es difícil recoger tantas memorias en unos pocas palabras. «Obviamente, también nombraría mi debut con la selección», reflexiona.

Al niño que un día fue y que comenzó jugando en el colegio Romareda, Modrego le diría que hiciera «cada una de las cosas que hizo, que no las cambiaría por nada», explica el zaragozano. «Me he podido dedicar durante 25 años al deporte que amo, así que a ese Nano solo le podría decir que disfrutase y que viviese el fútbol sala como yo lo hice», añade.

Ahora, da comienzo una nueva etapa para el zaragozano, con un camino ligado al fútbol sala que recorrerá con ilusión. «Me gustaría saber de lo que soy capaz como entrenador de equipos sénior en el futuro», argumenta el ya exjugador. «Lo que tengo claro es que voy a seguir con mi escuela de fútbol sala para niños del CD Cuarte», afirma Modrego, que afronta el futuro junto a aquello que le hace feliz: el fútbol sala.