No se me confundan. El titular es completamente engañoso. Mentiroso. No ha nacido ninguna estrella. Siempre ha estado allí. Sería injusto ahora señalar el brillo astral de esta roca. No tanto por artificial o inmerecido, todo lo contrario. Porque Enrique Beltrán lleva atrapado entre presas desde los cuatro años. Ahora, con 22, se libera. Libera vías imposibles. Encadena cuatro novenos en apenas un año, el sumo grado de la escalada deportiva, consolidado como un monstruo en las paredes explosivas, como ese alumno aventajado que atrapa a su profesor, Dani Moreno, en una realidad rotunda de los muros cortos de Aragón.

Es de Monreal del Campo (Teruel). De su madre y de su padre . Y de su tío, Fran Blasco. Ese que lleva quince años empeñado en elevar de la nada una escuela de escalada en un pueblo de 2.500 habitantes. «Ahora hay unos 30 chavales». Enrique era uno de ellos. Un pedugo de cuatro años cosido a un panel. Con cinco competía «contra chavales de ocho» y con seis ganaba sus primeros Juegos Escolares. Serían once consecutivos. De benjamín a júnior. Luego ha sido campeón de España de dificultad U20 y en absoluto fue sexto en 2021 y tercero en 2022.

No es el típico escalador fibroso y ultraligero. Es una mole, de granito, un tocho de potencia pura que se mueve ágil entre agarres de una falange y desplomes de core prieto. «Mi punto es la fuerza explosiva», reconoce. Enrique vive por y para la escalada. Literal. Se pasa de diez a doce horas diarias en el rocódromo «porque hago lo que me gusta, cuando termino de trabajar, me pongo a entrenar. Me motiva, no me cansa». Equipa en BulderLand, en Zaragoza, y en Sala Nowa, en Huesca, donde vive, para colmo, «porque así estoy más cerca de los mejores sectores». De Vadiello a Alquézar para firmar una progresión de bestia parda.

Lo dicho, que nacer, no ha nacido hoy. Sí que ha renacido. «Sí que he dado el cambio como escalador de roca, estar más concentrado en el pegue, saber reposar. No hay presión, fluyes, escalas cuando te gusta, te puedes poner un reto más fácil o más difícil, a vista o al flash, pero en la competición tienes un único pegue».

No es nuevo en la piedra porque «siempre lo he compatibilizado. Ahora hago lo que más me apetece, no me obligo ni a competir, ni a escalar. Pero cuando amas la montaña te gusta salir fuera, estar con los amigos, voy donde está la gente más que a vías que busque», reconoce, asintiendo que el año pasado estuvo «algo desmotivado» con la competición, pero que este año quiere «volver».

Esa desilusión mana de un revés. Fue cuarto en el test nacional que conformó el equipo olímpico en Gavá hace ahora un año. Esa plaza le abría la puerta de Tokio porque «supuestamente íbamos los ocho primeros. No recibí ninguna llamada. Lo entiendo. Entiendo que el seleccionador quiera gente comprometida para entrenar dos días en Barcelona, que no compatibilice con roca, que esté centrada en competir. A mí eso con 16 o 17 años me hacía ilusión, ahora ya no», afirma Enrique.

‘Supernowa’, ‘A star is born’, ‘Priorato de Sión’ y ‘Ali Hulk Extension Total’ son sus conquistas en 9a

En esa evolución hay un hombre clave. No es un cualquiera en la roca aragonesa. «Conocí a Dani Moreno en Daroca con seis años, él fue el que me motivó a entrar en el equipo de perfeccionamiento de la Federación Aragonesa, que él capitaneaba, y me empezó a llevar a las concentraciones». Ahora es su entrenador y mentor. Su guía. Su amigo. Aquel al que sigue en sus movimientos felinos y sincopados, que le conoce casi mejor que él mismo. «Me insistía en que estaba preparado para llegar al noveno grado, al que siempre había tenido respeto. Dani me decía que con mi fuerza, y viéndome entrenar, seguro que podía, pero lo veía superlejano».

Siguiendo a su mesías

Como un homenaje a su tutor, abrió los ojos en el sector de La Caverna en Vadiello. Siguiendo la estela de su mesías, a finales del 2021, conquistó Powerade, un 8c+ que, en su extensión final, había sido el primer noveno del propio Dani Moreno. «Conocía la vía, solo faltaba rematarla y me atreví». Esa fue Supernowa, por la que entraba en una dimensión limitada a los mejores, el «paso lógico».

De Dani a Dani. De Moreno a Fuertes. Otro referente. Mito. Trabajando en Zaragoza, se acercaba a Foz de Zafrané, donde el otro maestro equipaba una nueva línea en la oquedad caliza de La Puebla de Albortón. Llevaba su nombre: A star is born. «Me dijo que la probase, que no lo había hecho nadie. Me motivé. Se ajustaba a mi estilo y era compatible con mi entrenamiento. Me costó, pero la superé bien. Estaba entre el octavo y el noveno, pero la gradué como 9a. Espero no haberme columpiado con la propuesta», subraya.

Entrena con Dani Moreno, con 22 años sigue compitiendo, pero «hice el cambio a escalador de roca»

En otoño «con el solecito, donde iba la gente» fue rebajando a algún octavo, pero en apenas dos meses, febrero y marzo, ha encadenado por Alquézar Priorato de Sión y Ali Hulk Extension Total de la Cueva de Alí Babá. «Como tenía que equipar para las competiciones federativas no pude ir de seguido, no obstante, ha sido todo más rápido de lo que pensaba. En un mes desbloqueé ambas yendo seis o siete veces».

Pegado a la vertical, mira alto, a los techos, con el reto de sumarse al 9a+ y soñar con el 9b. «Ahora estoy rematando algún octavo en Rodellar para evolucionar en alguna vía confirmada de ese nivel como No Pain No Gain o Patanics». Y si hay tiempo viajar a los templos catalanes de Santa Linya o Margalef. Nombres al agarre de muy pocos. Enrique está allí, entre los mejores, entre sus mentores. «Dani me dice que voy muy rápido, más que ellos». Un meteorito de la escalada que ya ha llegado a lo más alto. Donde se siente el vértigo. Ha sido pregonero de su pueblo. Y eso es insuperable. «Eso me puso más nervioso, por vergüenza».