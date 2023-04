Sonriente y feliz. Carlos Alcaraz se muestra prudente ante su reaparición en Barcelona. “No me siento nada favorito”, aseguraba este sábado. Campeón del torneo y después de una temporada espectacular en la que acabó como número uno mundial, el joven tenista murciano vuelve a un escenario que asegura "me encanta y del que guardo grandes recuerdos y no por ganar el título".

De un año a otro siente que "la madurez es la única diferencia”. "Mis golpes son los mismos y, si algo he aprendido, es que hay que cuidarse al máximo para evitar lesiones". Unas lesiones que le impidieron acabar mejor el año pasado, que le han impedido disputar el Open de Australia y que le han hecho parar en Montecarlo. La batalla de la tierra Si el griego Stefanos Tsitsipas decía hace unos días que para él jugar en tierra “es como pintar un lienzo”, Alcaraz no es tan poético. “ Para mí jugar en tierra es como una gran batalla. Un juego táctico y mental”, destaca. Así fue el sorteo del cuadro del #BCNOpenBS 2023 este sábado 🔝



💻 Consulta el cuadro en https://t.co/TPGm0Dg95q pic.twitter.com/svBQvTguqN — Barcelona Open Banc Sabadell (@bcnopenbs) 15 de abril de 2023 Alcaraz se siente preparado para esa batalla que comienza en Barcelona y que apunta a Roland Garros. El tenista está ilusionado y dispuesto a “disfrutar y no pensar en la presión de defender el título”, a pesar de ser el gran favorito tras las bajas de última hora de Rafael Nadal y Daniil Medvedev. El tenista balear, sigue recuperándose de su lesión de cadera sufrida en el Open de Australia y el tenista ruso, tras ser eliminado en cuartos de Montecarlo, ha optado por tomarse un descanso, tras un espectacular inicio de temporada en la que ha ganado cuatro títulos (Rotterdam, Doha, Dubai y Miami). La ausencia de Nadal “Es una pena no tener a Nadal y no disfrutar de su tenis. Siempre quiero ver a los mejores. Le admiro y le deseo una pronta recuperación”, destaca Alcaraz, por la baja del 12 veces campeón en Barcelona a la que se ha añadido también Medvedev. “Es cierto que hay grandes ausencias de candidatos al título pero no me siento más favorito por eso”, dice. “Si quiero ganar deberé jugar mi mejor tenis porque de lo contrario cualquier puede ganarme”, valora ante su debut, aún por decidir si se producirá el próximo martes o el miércoles, ante el ganador del partido entre el ruso Ilia Ivasha (74 mundial) y el portugués Nuno Borges (63). “Un buen partido para comenzar. Necesito coger el ritmo y competir”, destaca. Recuperado de su muñeca Alcaraz, con molestias en su muñeca izquierda, optó por no jugar en Montecarlo y vuelve totalmente recuperado después de una gira americana en la que ganó los títulos en Buenos Aires e Indian Wells, además de una final en Río de Janeiro y las semifinales en Miami. En total 18 victorias y solo 2 derrotas. En un posible camino a la final del 23 de abril, Alcaraz, sabe que se podría cruzar en octavos con Roberto Bautista; en cuartos ante el estadounidense Frances Tiafoe, al que ganó en las semifinales del pasado US Open y, en semifinales, contra Casper Ruud, rival en la final Grand Slam de Nueva York. En el sorteo celebrado este sábado al mediodía, con la mano inocente del atleta paralímpico Àlex Roca y Feliciano López, que se despide del tenis a los 41 años en Barcelona, Alcaraz, ha evitado en su camino a una teórica final con Tsitsipas o Sinner, los otros dos grandes favoritos por la zona baja del cuadro.