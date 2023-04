Brasil volvió a imponerse a España en el segundo amistoso disputado en tierras aragonesas por el centenario de la Real Federación Española de Fútbol. Aunque esta vez los 1.279 espectadores que acudieron a Los Planos estuvieron a punto de ver un triunfo español ya que la selección tuvo dos goles de ventaja en el marcador que no pudo conservar (4-5).

Los de Fede Vidal salieron dolidos por la derrota del día anterior. En el minuto 17 llegaba el 1-0, obra de Raúl Gómez en una acción a balón parado. El tanto dio confianza a España, que amplió la ventaja a 16 segundos del descanso con un tanto de Adolfo después de que Jesús Herrero fuese decisivo con un paradón ante Ferrao.

Ese 2-0, que daba muchas esperanzas, se disipó en un loco comienzo de la segunda parte. Marlon hizo el 2-1 a los 34 segundos y Antonio puso el 3-1 a los 49, pero Brasil no perdonó. Sacó a relucir su mejor versión, con todos sus mejores recursos ofensivos y dio la vuelta al partido. Pito en el 23, Arthur en el 24 y Ferrao en el 26 hicieron que se pasase casi en un abrir y cerrar de ojos de un 3-1 a un 3-4. A España le tocaba remar otra vez.

Con la ventaja, los brasileños supieron manejar el ritmo del choque ante una selección española que no bajaba los brazos. En los últimos cuatro minutos lo intentó con portero-jugador, pero en una contra Marcenio hizo el 3-5 tras una gran acción de Pito. La respuesta española no se hizo esperar y Chino marcó siete segundos después, a la vuelta de un tiempo muerto, pero no fue suficiente ni para lograr el empate en Teruel.