Gonzalo Nicolás Bobadilla (Buenos Aires, 1986) aparece por la puerta de salidas del aeropuerto de Madrid visiblemente cansado. Pero se le ilumina el rostro nada más abrazarse con quien le espera tras un viaje que ha durado más de 24 horas. Partió de Argentina a última hora de un miércoles y llegó a España a la primera del viernes. En el medio, escalas en Santiago de Chile y Bogotá. De este modo, la travesía era más barata. Todavía le faltan 500 kilómetros más para llegar al destino de su odisea: el Anxo Carro de Lugo, estadio del colista de Segunda División, del que es hincha desde años.

Comparte esta pasión con su equipo de cuna, el Club Almagro (también del segundo nivel argentino). "Después de tanto tiempo, por fin voy a cumplir un sueño", le dice al miembro de Lugoslavia, colectivo de aficionados del CD Lugo, que va a recogerle y que le acompañará hasta Galicia. Ambos comparten profesión: son periodistas.

"No importa el resultado"

Gonza trabaja en la ESPN, uno de los canales más importantes de Argentina, donde ha conseguido que se conozca, como en muchos lugares del país, el nombre y la historia de uno de los equipos más modestos del fútbol profesional que perderá la categoría esta temporada después de una inédita secuencia de más de 10 años en la categoría de plata.

"No importa el resultado. Da igual la clasificación del equipo. Eso es lo de menos. Lo único que tenía era ganas de llegar y ver un partido aquí. Era la ilusión de mi vida y ha sido maravilloso", cuenta a El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica, que ha vivido de primera mano esta loca aventura que ha permitido a Gonza ver un Lugo - Ponferradina y un Lugo - Tenerife. Ambos terminaron sin goles.

Realmente, es indiferente, porque la historia de este argentino vale más que cualquier gol en el último minuto. Porque él no tiene ninguna relación con Galicia, lo que ya de por sí es extraño, porque ese país fue el elegido por cientos de compatriotas para buscar una nueva vida.

PC Fútbol y un ascenso en Cádiz

"En Argentina se hizo muy famoso el PC Fútbol. El CD Lugo fue uno de los equipos con los que mejor me fue. Logré llevarlo a Primera. Esto pasó cuando era niño. Con la popularización de Internet, me interesé más por el club. Busqué donde quedaba el estadio, quiénes eran los jugadores... Abrí una cuenta de Twitter para darle seguimiento, aunque con una vocación más periodística. Derivó en la locura que me ha llevado a este viaje", relata el administrador de 'Lugo Argentina', una cuenta que se menciona en todas las retransmisiones del equipo 'albivermello'.

Al principio, Gonza tenía que armarse de paciencia para encontrar un link pirata con el que seguir al club. Una de esas primeras señales televisivas que encontró fue la del ascenso del CD Lugo a Segunda División el 24 de junio de 2012. Con Quique Setién a los mandos, y con dos argentinos en el campo -'Melli' Belfortti y Claudio Monti-, el equipo gallego derrotó en una agónica tanda de penaltis al Cádiz en su campo.

Aquella generación quedó bautizada como los 'Héroes del Carranza' y dio a conocer al club en muchos rincones. También reforzó el sentimiento de pertenencia de los lucenses que estaban lejos de su tierra. "Trabajo hasta tarde en ESPN. A veces, por la diferencia horaria, toca levantarse pronto para ver al CD Lugo. Ahora hay varias cadenas que echan los partidos, pero cuando yo empecé era casi imposible". Gonza es un valor activo del club, más al día que muchos aficionados cercanos.

Ahorros y venta de camisetas

De hecho, en el entorno del CD Lugo se le pone como ejemplo al resto de la ciudad. "¿Habéis visto lo que es capaz de hacer un argentino por este equipo? Y vosotros, que lo tenéis al lado, sois incapaces de ir al campo", es uno de los comentarios más repetidos estos días. La media de asistencia en Segunda ha estado en los 3.000 espectadores, con picos de 5.000 o llenos cuando se han hecho promociones.

Gonza insiste en que todo eso son números. Su equipo en Argentina, el Club Almagro, a pesar de ser centenario, tampoco reúne en su cancha al mayor número de adeptos. Pero este periodista no escogió el camino fácil. Lo saben bien quienes conocen el sacrificio que hizo para viajar a España. "Para alguien que trabaja todos los días, no es fácil pagar un billete de avión. Últimamente, la economía ha bajado mucho. Tuve que tirar de los ahorros que junté estos años y vender camisetas de una colección", relata.

La afición del CD Lugo también cofinanció su aventura a través de Cafecito, una plataforma de micromecenazgo. Pero cualquier movimiento de divisas hacia el exterior supone una importante devaluación. Hasta el 60% del capital queda retenido en multitud de plataformas, por lo que Gonza tuvo que arreglárselas con los aficionados del club para no perder su dinero. Todo, a pesar de que, como él dice, su salario está bastante por encima de la media que cobran otros amigos de su misma edad.

Fútbol a uno y otro lado del Atlántico

La estrechez también se plasma en el fútbol. "Al CD Lugo le conté que hay muchos jugadores en la segunda argentina que merecen la pena. Ellos buscan una experiencia en España, principalmente por razones económicas", cuenta este aficionado, al que el club del que se convirtió en uno de sus mejores embajadores le abrió las puertas de sus instalaciones. Para Gonza, estos días han sido de impacto cultural, porque era la primera vez que viajaba a Europa. Pero si hay un universo donde exista una brecha a uno y a otro lado del Atlántico, es el modo de vivir el fútbol.

"Nunca en la vida había visto a hinchas tomándose fotos los jugadores estando en descenso. Pero cada lugar y hasta cada equipo tiene su idiosincrasia -y la del CD Lugo es bastante particular en este sentido-. Aquí no se hacen reproches o se lanzan insultos. En Argentina, la Policía protegería a los jugadores después de un partido donde el equipo no ha chutado a portería", reflexiona.

Me comí dos 0-0, pero mí cara lo dice todo. Felicidad pura por estar en el Anxo Carro.



Gracias a toda la familia del CD Lugo, todos los que me ayudaron en la ciudad, los que me dieron regalos, los que se acercaron a saludar. No me quiero olvidar de nadie.



GRACIAS 🇦🇷⚽🇪🇸❤️ pic.twitter.com/NEmiVf2SQx — Lugo Argentina 🇦🇷 (@cdlugoargen) 7 de abril de 2023

La apatía que reina en el campo es tal que, desde que la categoría de plata cuenta con 22 equipos, nadie ha marcado menos goles en la segunda vuelta. De ahí que el viaje de Gonza es como la venida de un Mesías, un modo de reconciliarse con el equipo y el fútbol. Él, dentro de la timidez que confiesa, no es capaz de asumir la dimensión de una historia que le ha llevado a protagonizar páginas en la prensa local y tertulias radiofónicas.

Es incapaz de meter en maleta todos los prendas del CD Lugo que se ha comprado y que le han regalado. Entre ellas, una camiseta del equipo con su nombre y firmada por los jugadores. Pero pesan todavía más los recuerdos que durante años le acompañarán y que comparte con sus hijos a su llegada a Buenos Aires, desde donde salió sin saber nada más que él quería ver al club que le hizo soñar de niño en el PC Fútbol "y que ahora es una parte importantísima de mi vida".