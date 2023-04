Stefanos Tsitsipas quizás no ha llegado a Barcelona con los mejores resultados, pero si se presenta con ganas de conquistar un torneo en el que ya ha sido finalista en 2018 y 2021, derrotado por Rafael Nadal, aunque ausente el balear por lesión, el tenista griego es consciente que no lo tiene mejor en esta ocasión con la presencia de Carlos Alcaraz, que el año pasado le eliminó en semifinales (6-4, 5-7, 6-2) y le ha ganado los tres partidos que han jugado.

El tenista murciano, empezará la defensa de su título este martes (17.00 horas, aproximadamente), ante el tenista portugués, Nuno Borges, de 26 años y 63 mundial. “Alcaraz hace que todo sea un poquito más complicado de lo que ya es, pero me encanta que los retos sean difíciles”, decía el griego poco después de hacerse la foto oficial del torneo, en las puertas del RCT Barcelona, al lado de Alcaraz y el noruego Casper Ruud.

Sin continuidad

Después de un gran inicio de temporada en el que jugó su segunda final de Grand Slam, en el Open de Australia y ante Novak Djokovic, el mismo con quién perdió la final del año pasado de Roland Garros, Tsitsipas no ha tenido la continuidad en la gira estadounidense, con problemas en un hombro y molesto por las bolas utilizadas en Indian Wells y luego en Miami, que no ayudaban a su juego.

"Estoy contento de volver al #BCNOpenBS. Aún tengo que mejorar en mi juego, pero el torneo es muy largo. Prefiero tener partidos complicados, ante jugadores como @janniksin o @alexdeminaur debo exigirme más para mejorar día a día".

Los resultados tampoco le han acompañado en su presentación en Montecarlo sobre una tierra, donde asegura que jugar al tenis es como ”pintar en un lienzo”. Campeón en las dos últimas ediciones del torneo monegasco ha llegado a Barcelona sin confianza, tras ser eliminado en cuartos de final por el estadounidense Taylor Fritz.

En Barcelona, Tsitsipas se presenta con la ilusión de empezar a remontar la situación. “Me gusta Barcelona. Ya he jugado dos finales y espero ofrecer un buen nivel. Es un torneo duro y largo para pensar en el título, un auténtico maratón. Ganar este torneo supone uno de los mayores desafíos del circuito”, admitía el tenista griego.

El reto del Grand Slam

El título en Barcelona sería una buena manera de reactivar el objetivo de Tsitsipas de ganar un Grand Slam, algo que asegura “depende de mí pero también un poco del resto, porque todos buscan ese objetivo. Debo exigirme más para mejorar día a día".

De momento ha estado ya en dos finales y eso le da confianza de que está cerca de conseguirlo. “Me faltó ese poquito de suerte que siempre es necesaria”, dijo. Tsitsipas cree que está “realmente cerca de conseguirlo. Debo seguir por este camino que es largo. Ahora estoy trabajando para ser más consistente”.

Despedida de Andújar

La primera jornada del torneo vio la despedida del torneo de Pablo Andújar, finalista en 2015, que perdió ante el argentino Martín Etcheverry (59 mundial), reciente finalista en Houston por 6-2 y 7-5, en un torneo que ha disputado en 11 ocasiones.

"En mi carrera me quedo con la espina de las lesiones. En 2015 que hice buen año me lesioné, y luego pasé tres años difíciles. Aún así estoy muy feliz del esfuerzo que he hecho", aseguraba el tenista conquense, de 37 años, que ha ganado cuatro títulos ATP en su carrera, el último en Marruecos en 2015, año que acabaría su mejor clasificación mundial en el puesto 32. Y como anécdota el recuerdo de haber ganado el único partido que disputó ante Roger Federer, en Ginebra, donde el exnúmero 1 mundial reaparecía de una lesión en 2021.

Este martes podría acompañarle en el adiós, Feliciano López que, a sus 41 años y después de 22 participaciones, pone fin a su carreta tenista en Barcelona. El tenista toledano se enfrentará al belga David Goffin, en el partido anterior a Alcaraz.