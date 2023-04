La pasada Navidad Diego Pablo Simeone logró desmantelar el 'Comando Mendes' de su vestuario, el grupo de jugadores luso-brasileños que el agente Jorge Mendes, con la complicidad de Miguel Ángel Gil Marín, había colocado en el Atlético. Joao Félix, Mateus Cunha y Felipe dejaban de ser jugadores de la plantilla rojiblanca. Los dos últimos se marchaban al Wolverhampton, en el que Mendes hace y deshace, y al Nottingham Forest, mientras a Joao Félix, lo que los ingleses llaman un 'big fish' del mercado, se lo 'colocaban' al Chelsea del multimillonario estadounidense Todd Boehly, el equipo que este martes tratará de remontar su eliminatoria de Champions contra el Real Madrid.

El penúltimo cromo de Boehly

Joao aterrizó en Londres en una plantilla ecléctica en la que se mezclan jugadores de varios proyectos, peticiones de entrenadores que ya no están y los cromos que se acaba de comprar su nuevo propietario. Desde entonces el portugués ha tenido tres entrenadores, jugado 13 partidos y marcado solo dos goles. Mientras eso ocurre, el Atlético no ha perdido ni un solo partido desde que se fue y amenaza con dar el 'sorpasso' al Real Madrid en la segunda posición en Liga con un Griezmann majestuoso que se ha liberado tras la marcha del portugués.

La llegada a Londres de Félix vino acompañada de buenos augurios. Rápidamente se filtró el interés del Chelsea por negociar su traspaso definitivo. Rumor que expandió la maquinaría de Mendes, quien se maneja con tanta solvencia en las redacciones de los medios como en las oficinas de los clubes. Pero la realidad es que Joao cuenta con escasas opciones de quedarse en Stamford Bridge por varias razones.La primera es económica. El jugador costó 126 millones al Atlético y el club rojiblanco pretende recuperar el máximo dinero posible con su marcha, tasando su traspaso en 100 millones. Aquí en Londres advierten que no pagarán en ningún caso más de 80 millones, dado el desembolso que ya ha hecho el club superando los 600 'kilos'. Los londinenses, en el mejor de los casos, estudiarían incluir en una posible operación a alguno de sus descartes: Hakim Ziyech, Christian Pulisic, Mason Mount, Mateo Kovacic, Kalidou Koulibaly o Edouard Mendy. Opción que, por ahora, no baraja el Atlético

De Joao Félix a Joao 'Greedy'

La segunda razón es el desapego hacia el mediapunta luso de su nueva afición y del vestuario. La llegada de Joao Félix ha condenado a la suplencia a Mason Mount, uno de los pocos canteranos del equipo e ídolo de la grada, que no ha renovado y se da por hecho que acabará marchándose al Liverpool. Y además, Joao Félix ha sido señalado por compañeros y periodistas por su excesivo individualismo en jugadas en las que podía asistir a compañeros que estaban en mejor situación y no lo hizo. Su afán de protagonismo ha hipotecado ocasiones de gol claras o provocado pérdidas como la de este pasado fin de semana ante el Brighton que acabó dando lugar al segundo gol visitante y a la derrota del Chelsea. A esa se suman otras dos claras en la derrota ante el Tottenham, en el empate ante el Everton, contra el Fulham...

El portugués nunca levanta la cabeza cuando recibe la pelota y eso molesta a sus compañeros, que cansados de él le han llegado a llamar la atención, como hizo Sterling. Joao Félix es lo que en Inglaterra llaman 'Greedy' y en España se conoce como 'chupón'. Joao ha cambiado el Félix por 'Greedy'...

El portugués dispara más de tres veces a puerta en cada partido desde que llegó al Chelsea. 43 disparos en 13 encuentros, de los que solo dos han acabado en las redes. Necesita 398 minutos para marcar, y a esa frustrante estadística suma otro dato que confirma su apodo: aún no ha dado ni una asistencia. Además, el luso también arrastra fama de "blando" porque cuando se enfrenta a defensas físicos rehúye el desafío. Y vale de ejemplo la jugada inicial del partido en el Bernabéu, en el que un pase de Ngolo Kanté le permitía plantarse solo ante Courtois, pero no le faltó personalidad para hacerlo al ver cómo a Militao llegar como un búfalo, tras lo que se frenó y terminó fallando una ocasión clamorosa.

Y a todo eso se añaden unas declaraciones del luso quemando todos los puentes de regreso al Atlético. Félix hablaba así del Cholo a la cadena portuguesa 'Eleven Sports' nada más llegar a Londres: "La forma de competir de Simeone es básicamente sufrir en el campo. Es estar sufriendo, tener una oportunidad y marcarla. Es su manera de competir. No está mal, pero es diferente a otros entrenadores. El Chelsea es un equipo al que le gusta atacar, tiene el balón, domina el juego. Así me gusta jugar. Me siento muy libre jugando aquí. Me encanta". No contento con eso, también dedicó unas palabras a la afición colchonera, lo que confirma su nula intención de regresar al Metropolitano: "Estuve tres años en el Atlético y no tuve ningún cántico. Aquí en el primer partido ya tenía uno".

Nkunku le cierra la puerta

Hay otro detalle definitivo que cierra la puerta a Joao Félix en el conjunto 'blue'. El Chelsea tiene fichado a Christopher Nkunku, el delantero del Red Bull Leipzig alemán, por el que ha pagado 70 millones el pasado diciembre. El francés llegará el próximo verano para ser el referente ofensivo de los londinenses. Algo que tampoco parece preocupar a un Joao que no debe tener muchos planes de quedarse en Londres, adonde ni siquiera se ha traído su coche preferido, un BMW X4m con todos los extras tasado en 112.000 euros que ha dejado en Madrid. Por la capital inglesa tiene un coche que le ha dado el Chelsea, además de las 250.000 libras semanales que le paga de sueldo hasta junio. Un millón mensual.

En estas últimas semanas la maquinaria de Mendes ha hecho su trabajo y los tabloides hablan del interés del Manchester United por Joao Félix, un club al que se le ha vinculado en varias ocasiones. Pero que en realidad nunca ha puesto sobre la mesa del Atlético una oferta firme por el portugués. Algo que de ocurrir sorprenderia a los dirigentes rojiblancos. El problema es que ni Simeone quiere verle la cara en verano, ni en Londres les seduce seguir viéndole vestido de azul. Y con 23 años es demasiado joven para irse a Arabia Saudí. O quizás no...