El CD Teruel espera el lleno total en el Pinilla para el encuentro que disputa este domingo (12.00) ante el Formentera. Una victoria certificaría que los de Víctor Bravo terminen la temporada como campeones del grupo 3 de Segunda RFEF, consiguiendo ascender a la categoría de bronce del fútbol español.

El hipotético triunfo turolense haría imposible que sus perseguidores alcanzasen al Teruel en la tabla clasificatoria, garantizando la presencia rojilla en Primera RFEF para la temporada que viene. Igualmente, el empate del Teruel le valdría para ser campeón siempre y cuando la Peña Deportiva tropezase este domingo ante el Ebro en La Almozara. El equipo tuvo la oportunidad de amarrar el campeonato la pasada jornada en Ibiza ante la Peña Deportiva, pero la diferencia es que ahora dependen de sí mismos para lograr ascender.

Víctor Bravo ha apelado este sábado en un vídeo publicado en redes por el club a la necesaria presencia de una afición a la que pudo verse también el pasado fin de semana en el campo de la Peña Deportiva. «Durante todo el año, la afición ha estado volcada con el equipo y este domingo no va a ser diferente. Ellos son los que nos empujan, nuestro jugador número doce», ha manifestado el técnico.

Bravo ha incidido en la intención de los suyos de certificar este domingo el título de la categoría sin esperar más jornadas: «Nuestra idea es sacar los tres puntos y no demorarlo para las siguientes semanas. No va a ser fácil, como no lo ha sido ningún partido este año, pero jugamos en casa con nuestra gente», ha explicado el entrenador zaragozano.

El preparador contará con todos sus efectivos para buscar la consecución del ascenso a Primera RFEF después de que Guille Andrés, Stéphane Emaná y Luis Carbonell se ejercitasen con el resto de sus compañeros ya el pasado viernes.

Igualmente, este domingo se jugarán el Brea-Utebo, el Ebro-Peña Deportiva y el Ibiza Islas Pitiusas-Deportivo Aragón, todos ellos a las 12.00.

El Tarazona, atascado

Por otro lado, la SD Tarazona ha empatado sin goles en el Sendero ante un CD Arnedo ya descendido. El equipo turiasonense ha contado con multitud de ocasiones en ambas partes del encuentro, pero no ha sido capaz de perforar la portería de Gorka. El empate deja a los de Javi Moreno momentáneamente en tercera posición.

Ficha técnica

CD Arnedo: Gorka, Zaldúa, Maestresalas (Abando, min. 83), Arpón, Manjón, Míchel, Barace (Pérez, min. 65), Mora, Imanol, Álvaro (Pascual, min. 75), Nico.

SD Tarazona: Dorronsoro, Yasin, Toni Jou (Néstor, min. 67), Carrasco (Areso, min. 55), Moustapha, Chavarría, Carlos González (Galdón, min. 55), Pastor, Marcos Mendes, Gnali, Diego Royo.

Árbitro: Alejandro Morilla Turrión (comité navarro). Mostró la amarilla a Barace, Manjón, Míchel y Maestresalas del Arnedo y a Pastor y Carlos González del Tarazona.

Incidencias: Partido disputado en el Estadio Sendero (Arnedo).