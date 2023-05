Pese a realizar una gran temporada, con solo cinco derrotas y un empate en los 30 partidos del grupo C de Primera Nacional, el BM Casademont Zaragoza no ha podido clasificarse para disputar la fase de ascenso a División de Honor Plata, a la que solo acceden los dos primeros clasificados de cada grupo. El conjunto aragonés ha finalizado tercero a solo dos puntos del Anaitasuna. Así que el Casademont no podrá pelear deportivamente por el ascenso, pero eso no quiere decir que estén cerradas todas las puertas de la División de Honor Plata.

El Casademont estará pendiente de posibles vacantes en la categoría fruto de alguna renuncia y de que la Real Federación Española de Balonmano pueda ofrecerle esa plaza. Para eso ha de conocerse primero la composición definitiva de todas las categorías después de las fases de ascenso que se disputarán a finales de mes y de la inscripción de los equipos. Ese plazo está marcado el 15 de junio cada año, según se recoge en el reglamento de la RFEBM. Ahí se verá definitivamente si queda alguna plaza libre, si bien el acceso a ellas ha de hacerse siempre a través de la Federación Española. El BM Casademont ha competido esta temporada por primera vez con esa denominación, bajo el paraguas del Basket Zaragoza, después del acuerdo alcanzado hace un año para impulsar el proyecto iniciado por el BM Zaragoza. El objetivo a medio plazo es recuperar una plaza en Asobal para la capital aragonesa, la que perdió en 2016 con la desaparición del BM Aragón por las deudas. El proyecto comenzó en Primera Nacional tras la unión de las grandes canteras de la ciudad con la intención de ir subiendo escalones poco a poco. El pasado verano el club se reforzó con dos exjugadores Asobal como Felipe Borges y Jorge Gómez Lite. Su estreno fue en el curso 2020-21, en el que el equipo fue décimo con 30 puntos. En la temporada 2021-22 el equipo, bajo el nombre de Sugraf, consiguió acabar en cuarta posición con 44 puntos y a siete del segundo, el Anaitasuna. Este curso ha mejorado su rendimiento alcanzando los 49 puntos y el tercer puesto, aunque se ha quedado a las puertas de una fase que el club hubiera intentado organizar en Zaragoza. Así que para la próxima temporada el BM Casademont Zaragoza tiene plaza segura en Primera Nacional, la tercera categoría del balonmano español. En caso de competir en ella el objetivo volvería a ser terminar entre los dos primeros del grupo para poder disputar la fase de ascenso y llegar a la División de Honor Plata. Pero el club estará muy atento a todas sus opciones para dar el siguiente paso y quedarse un poco más cerca de la Liga Asobal, que es el gran objetivo del equipo.