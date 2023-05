Descubrir una pasión y luchar por vivir de ella es algo que una minoría de privilegiados pueden contar que consiguieron. Sin embargo, un importante inconveniente para alcanzar un sueño puede estar, precisamente, en tener más de un sueño.

Lara Mata soñaba desde bien pequeña con ser futbolista y médica, dos profesiones que pueden resultar difíciles de compatibilizar. «Recuerdo jugar desde muy pequeña con mi padre en el parque. Lo llevaba frito», rememora Mata entre risas. «También recuerdo ser muy pequeña cuando empecé a barajar la opción de ser médica o veterinaria», dice.

La zaragozana fue poco a poco desarrollando ambas pasiones sin descuidar ninguna de las dos. «Con ocho años, empecé en el equipo de fútbol sala de La Puebla de Alfindén porque mi madre, a la que supongo que le pedí como una loca que quería jugar, habló con el entrenador para preguntarle si le importaba que jugase una chica», argumenta Mata, orgullosa de que su madre obtuviese el sí del que fue su primer técnico.

Respecto a la medicina, «pronto descarté ser veterinaria, en parte porque soy alérgica a la mayoría de animales», comenta riendo. Años más tarde, terminaría ansiando dedicarse a ello con tanta fuerza como para repetir parcialmente la selectividad. «Soy bastante cabezona. No entré en medicina a la primera por un mal examen de selectividad, lo acabé repitiendo y volví a echar la solicitud al año siguiente, que fue cuando entré. Tenía muy claro que quería ser médica», relata una Lara Mata que se encontraba jugando sus primeras temporadas con el Zaragoza CFF, el entonces Prainsa Zaragoza. «Me subieron del filial para cubrir una baja y se acabaron quedando conmigo en el mes de noviembre. Lo recuerdo con muchísimo cariño, ¿quién no quiere jugar con el equipo de su tierra en la máxima categoría?», indica.

«Aprenderé a ser feliz de otra manera. No hay nada que te haga sentir como el fútbol»

Siete temporadas en Zaragoza dieron paso a una etapa en el Villarreal que concluyó el pasado sábado tras cinco años y dos ascensos hasta llegar a la Primera División. «El Villarreal es mi segunda casa. Jamás pensé que iba a desarrollar un sentimiento de pertenencia tan grande cuando llegué aquí. Todo ello es por su gente», cuenta.

Una vez graduada en medicina, Lara Mata tuvo que hacer frente a una durísima preparación para el MIR y a una más dura todavía decisión: fútbol o medicina. «La gente que se prepara el MIR dedica meses exclusivamente a ello. Yo tenía que compensar las horas que no hacía por estar entrenando levantándome muy pronto y quitándome horas de estudio», rememora la capitana del Villarreal, que consiguió una plaza para ejercer como médico. «Coincidió con el ascenso del Villarreal. Siempre pensaba que una de las dos no se iba a dar, y la sorpresa fue cuando se dieron las dos cosas», indica.

«Lo pasé bastante mal en esa situación, pero decidí que la medicina podía esperar y el fútbol, no. Si lo dejas, no vas a poder volver. Me podía tanto el fútbol... Ha sido mi prioridad absoluta y mi estilo de vida», añade Lara Mata, que comenzó el lunes a ejercer como médica y reconoce que «llevo dos días sin entrenar y ya lo echo de menos. Ya he pedido al Villarreal que ponga algún entrenamiento por la tarde para poder despedirme y tocar el balón», dice. «Va a ser duro, aunque sé que aprenderé a ser feliz de otra manera. No hay nada que te haga sentir como el fútbol», reflexiona Mata.