El equipo de We Are Vespark, constituido por ingenieros procedentes de Zaragoza, Madrid y Barcelona, ha creado el primer prototipo eléctrico en competir frente a motos de gasolina en una carrera de 24 horas. Tras adquirir experiencia y evolucionar su prototipo en varias carreras de resistencia, el equipo We Are Vespark busca batir y establecer un Record Guinness durante su participación en la carrera “Vespa The Resistance 24h”.

