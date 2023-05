Este viernes dará comienzo la primera ronda de la fase final en una nueva edición del campeonato tenístico más famoso de tierra batida a nivel mundial, Roland Garros, en el que tan bien se han desempeñado a lo largo de la historia los representantes españoles. Santana, Gimeno, Bruguera, Moyá, Costa, Ferrero y Nadal forman la lista nacional de vencedores del torneo, destacando la figura del jugador manacorí, con 14 trofeos que le acreditan indiscutiblemente como el más laureado del certamen disputado en París.

El actual campeón no estará en la cita por primera vez desde el año 2005, aunque el tenis español estará bien representado por Carlos Alcaraz y también en categoría júnior por el aragonés Alejo Sánchez Quílez. El tenista de 17 años nacido en Calatayud afrontará su primer Roland Garros en categoría júnior a partir del jueves 1 de junio, cuando dará comienzo la fase de clasificación en la modalidad individual masculina. «La verdad es que estoy bastante tranquilo porque confío en mí y en que lo puedo hacer bastante bien», relata Sánchez desde las pistas de tenis del Stadium Casablanca, donde el bilbilitano se prepara para su estreno en el Abierto de Francia.

Alejo lleva la práctica totalidad de sus 17 años de vida pegado a una raqueta. «Desde que tengo cuatro años y empecé a jugar en Calatayud al tenis, no he parado», relata. «Recuerdo ir al club los fines de semana a jugar, pero era un hobby que tenía para divertirme. Empecé a competir en categoría alevín, y ya entonces venía a Zaragoza a entrenar todos los días», complementa.

El jugador bilbilitano reconoce que tardó un tiempo en darse cuenta de que podía lograr grandes hitos dentro del tenis. «En benjamín y alevín no despuntaba mucho, ganaba alguna cosilla en Aragón, pero en infantil di el salto y gané algún nacional», rememora el tenista que comenzará el próximo jueves su andadura en todo un Roland Garros. «No me imaginaba llegar hasta aquí, pero con el trabajo de todos los días lo he logrado», manifiesta.

Los dos últimos años han supuesto la explosión tenística internacional de Alejo Sánchez, que ya atesora cinco triunfos en el circuito mundial ITF World Tennis Tour Juniors: La Nucía (2021), Avignon, Alicante y Maaseik (2022) y el Ciudad de Florencia que conquistó el pasado mes de abril. «En La Nucía pasé la fase previa y acabé ganando el torneo individual y dobles», cuenta. «Me gusta salir de España, medirme contra otros tenistas y saber qué nivel soy capaz de tener. Puedo competir con cualquier júnior y también con los mayores», añade.

Sánchez se sitúa en el puesto 85 del ranking júnior mundial, y se marca grandes objetivos. «Un sueño que tengo es alcanzar el Top-100 y poder dedicarme al tenis toda mi vida, hasta que el físico me aguante. También me gustaría jugar en Wimbledon», relata el bilbilitano, la joven perla del tenis aragonés que debutará la próxima semana en Roland Garros júnior.