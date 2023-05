No ha habido ‘milagro’ y Fernando Alonso no ha podido evitar que Max Verstappen impusiera su ley en el Gran Premio de Mónaco. El piloto neerlandés sigue intratable este año y se anotado su cuarto triunfo de la temporada, destacándose al frente del Mundial respecto a su compañero Checo Pérez, que ha terminado fuera de los puntos.

La carrera, muy al estilo de las que se celebran en el Principado, sin apenas posibilidades de adelantar, ha tenido pocos alicientes hasta que la lluvia ha hecho acto de presencia en el tramo final. Después del sensacional espectáculo que ofrecieron Verstappen y Alonso en la ‘qualy’ del sábado, solo el factor meteorológico ha añadido ‘picante’ a la carrera. Hoy Fernando no ha tenido opción de atacar a Max, aunque ha conquistado un valioso segundo puesto en el podio, que ha completado Esteban Ocon.

La estrategia para atacar a Max

Verstappen ha arrancado con medios, igual que Ocon, mientras Alonso y Sainz han apostado por una estrategia distinta con los duros. La salida ha sido limpia, con Max al frente y Alonso manteniendo a raya a Ocon. Hamilton ha presionado a Sainz en la subida, pero el madrileño ha aguantado muy bien.

Stroll, rezagado en 14ª posición, se ha tocado con Albon y ha regresado al box antes de completar la primera vuelta. También han parado Hülkenberg y Pérez, último en parrilla tras su accidente en la ‘qualy’ del sábado. El mexicano ha vuelto a pista con dos posiciones ganadas, aunque todavía lejos de entrar en la zona de puntos.

Toque de Sainz

Los neumáticos de Ocon han empezado a degradarse pronto y Sainz ha atacado al francés, pero con tanto ímpetu que ha impactado ligeramente con el Alpine y su alerón delantero ha quedado descolgado. Ferrari ha optado por mantener a Carlos en pista, tratando de minimizar daños y con un aviso de la FIA “por causar una colisión”. Inmediatamente después ha sido Alonso el que ha disparado las alarmas al detectar un problema de graining en la rueda delantera izquierda: ¿Puede ser un pinchazo?, ha preguntado el asturiano, inquieto, que ya cedía 6 segundos con Verstappen.

Las radios de los equipos han comenzado a alertar de lluvia inminente. Sainz y Ferrari, por dos veces, han lanzado el ‘anzuelo’ insinuando un pit stop pero Ocon no ha ‘picado’ y ha seguido gestionando sus gomas.

Tensión en Ferrari

Verstappen ha empezado a degradar al tiempo que se ha encontrado con un ‘tren’ de pilotos doblados, entre los que estaba su compañero Pérez. Alonso, viendo la oportunidad, ha tirado a ‘muerte’ para dejar recortar diferencias con el líder de Red Bull. Ocon ha perdido tiempo con una lenta parada pero Sainz no ha podido aprovechar la situación para ganarle la posición en su paso por boxes. Carlos ha censurado a su equipo por una táctica estéril: “¿Por qué me habeis parado?”. Desde el muro de la Scuderia le han indicado que no se trataba tanto de atacar a Ocon sino de protegerse de Hamilton, que tenía a 1.7 segundos: “¡No me importa Hamilton!”, ha replicado Sainz, furioso.

Llega la lluvia ... y el caos

A falta de 26 vueltas del final han empezado a caer las primeras gotas y se ha disparado el peligro en el asfalto de Mónaco. Nadie se atrevía a parar y el primero en hacerlo, Alonso, no ha acertado al montar medios, mientras todos sus rivales optaban por los Pirelli de agua. El margen de tiempo del piloto asturiano le ha permitido corregir su error y volver al box sin ceder posición, mientras su compañero Stroll se ha estrellado incluso con los intermedios.

Alonso ha vuelto a pista a 22 segundos de Verstappen pero con Ocon ya solo a 3.8, mientras que Sainz, muy agresivo intentado superar al de Alpine bajo el diluvio, se ha ido contra las protecciones. El madrileño ha sido uno de los ‘damnificados’ por el caos de paradas, bajando a la octava posición.

El trompo de Sainz



Ha sido un milagro que pudiera regresar#MonacoDAZNF1 🇲🇨 pic.twitter.com/zxSEeIYetj — DAZN España (@DAZN_ES) 28 de mayo de 2023

Fernando ha arriesgado al límite para rebajar 3 segundos por vuelta a Max, aunque el campeón, con 17 segundos de margen, ha mantenido la calma en unas condiciones de carrera cada vez más difíciles, con mucha agua en los dos primeros sectores del circuito.

Russell, que era quinto tras su compañero Hamilton y por delante de Leclerc, ha recibido una penalización de 5" por su maniobra al incorporarse a pista. Stroll ha terminado bajándose del coche para sumar su segundo abandono de la temporada.

"¿Qué c*** fue eso? ¿Está permitido?" — DAZN España (@DAZN_ES) 28 de mayo de 2023

La 33 ¿en Barcelona?

Al final, Verstappen, Alonso y Ocon han subido al podio en la carrera del Principado, que dará paso, sin descanso, a la cita del año para Alonso y Sainz, un Gran Premio de España que se presenta más emocionante que nunca el próximo fin de semana. Las gradas del Circuit de Barcelona estarán a reventar y a la espera de la ansiada victoria 33 de Alonso, que consiguió la última en este escenario hace ahora diez años y al volante de un Ferrari.