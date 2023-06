Corrían las ocho menos cuarto de la tarde de este sábado en la localidad madrileña de Navalcarnero cuando el lateral izquierdo del conjunto local, Jesús Ocaña, desataba la locura en el Mariano González con un gol en el minuto 87 que hacía prever que su equipo debería jugarse el ascenso a Primera RFEF ante la SD Tarazona en la prórroga, dado el resultado de 2-1 favorable a los aragoneses con el que finalizó el encuentro de ida en el Municipal.

Sin embargo, pensar que el encuentro no iba a tener esa dosis de locura que ha caracterizado este final de temporada del Tarazona es no conocer al conjunto de Javi Moreno. Si los suyos ya lograron alcanzar la final del playoff de ascenso con dos goles de Marcos Mendes en los últimos minutos que remontaban la eliminatoria contra el Compostela en las semifinales, el encuentro con el que el equipo cerraba la campaña no sería diferente.

«En una falta lateral a nuestro favor, la ponemos al área, pero la despejan. En el rechace, chutamos y la pelota queda muerta. Carlos González anda listo y la mete, e imagina la alegría que nos llevamos todos», relata Javi Moreno, técnico del equipo que en esa jugada acontecida en el descuento de la segunda mitad mandó al Tarazona a Primera RFEF. «Cada uno corría hacia un sitio. Fue muy bonito porque llevamos todo el año peleando para esto y, que una ciudad como Tarazona consiga algo así, es algo espectacular», indica Moreno.

Tras el pitido final, la emoción desbordó a la afición turiasonense y a los jugadores, que llegaron a casa pasada la una y media de la madrugada y fueron recibidos por su gente para festejar la gesta. «Llegamos a la plaza y toda Tarazona estaba en la calle para recibirnos. Fue muy emotivo ver a tanta gente esperándonos», narra el entrenador. «Además, estaba lloviendo y fue muy emocionante. Lo pasamos bien, salimos un ratito a dar una vuelta y hoy estamos comiendo todos juntos para acabar de despedirnos todos», agrega.

De esta forma, la consecución del ascenso hará que el Tarazona pueda celebrar su centenario en la categoría de bronce del fútbol nacional, siendo junto al Teruel los dos equipos aragoneses que estrenen la Primera RFEF. «Somos unos afortunados por poder jugar este año en el Tarazona, haber ascendido y que el año que viene el equipo pueda estar en esta categoría en el año de su centenario. Queremos disfrutarlo, para nosotros es un premio que nos ha dado la vida y el fútbol», asegura Javi Moreno.

«Lo único que puedo tener son palabras de agradecimiento hacia Aragón y todo lo que representa»

El conjunto turiasonense consigue así completar una temporada en la que toda expectativa ha quedado superada. «Cuando me dieron la oportunidad de venir y monté el equipo junto al director deportivo y mi segundo, tenía muy claro que íbamos a hacer un buen año. Ascender es algo muy difícil, pero hemos hecho un año sobresaliente y ayer lo hicimos de matrícula de honor», explica el técnico.

El preparador continúa ampliando su leyenda dentro del fútbol aragonés, siendo ya tres clubs los que guardan un grato recuerdo del valenciano. «Lo único que puedo tener son palabras de agradecimiento hacia Aragón y todo lo que representa. He estado tres años: con el Real Zaragoza fui campeón de la Supercopa de España metiendo un gol en Mestalla, con el Ejea cogí al equipo prácticamente descendido y tuvimos la suerte de salvarnos…», cuenta. «Este año, haber podido venir a Tarazona y lograr el ascenso a Primera RFEF es increíble. Es una ciudad que me ha acogido muy bien, siento el cariño de todos los aragoneses y estoy encantado», añade Javi Moreno, el técnico con el que la SD Tarazona ha conseguido jugar en la división de bronce del fútbol nacional en la temporada en la que cumplirá los 100 años.