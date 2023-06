El seleccionador español, Luis de la Fuente, valoró el España - Italia correspondiente a las semifinales de la UEFA Nations League que se disputa este jueves en Enschede (Países Bajos). El técnico no quiere mirar más allá de este encuentro y recalcó que "lo veo como la última oportunidad de mi vida, lo he hecho siempre, quizá será mañana, no sabemos, lo afrontemos como si nos va la vida deportiva, no vamos a pensar en después".