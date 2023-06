El 'top cinco' en Barcelona fue un mazazo para Carlos Sainz, después de las altas expectativas con las que encaraba la carrera de casa y del enorme esfuerzo que realizó el equipo en Maranello para contar con las máximas actualizaciones en España. Hoy, Sainz ha llegado a Canadá convencido de que puede estar más cerca del podio en un circuito en el que el año pasado ya acarició la victoria y solo Verstappen fue mejor que él.

El madrileño reconoce que tanto el como su equipo abandonaron España con un sentimiento de frustración pero también de motivación para tratar de revertir la situación y espera que el esfuerzo de las últimas semanas tenga recompensa. "Estamos intentando todo, y claro que todos estamos frustrados, pero también motivados para cambiar, es algo que empezamos a verlo desde el final del año pasado, cuando estábamos muy cerca de la pole position en algunos circuitos, pero lejos en carrera", ha señalado Carlos en Montreal.

"Creo que debemos seguir mirando a la degradación de los neumáticos, pero nuestro problema fundamental es el ritmo de carrera. Creo que mi análisis y del equipo es el de hacer un coche más consistente con la aerodinámica durante todo el domingo, aunque estamos haciéndolo lo mejor que podemos, introduciendo nuevas ideas en el coche cada fin de semana, si no es en la suspensión, es en la aerodinámica y demás. Barcelona fue quizá el peor sitio para introducir mejoras así que fue un poco chocante para nosotros, pero cuando tienes piezas nuevas debes probarlas y esperemos que funcionen mejor aquí", advierte.

"Creo que tenemos que pensar en positivo, enfocar el fin de semana en positivo y pienso que el paquete funcionó en Barcelona, es solo que la pista estaba llena de curvas de alta velocidad donde también sabíamos eso no iba a ser bueno. A eso había que sumarle que también era una pista de alta degradación, y que tuvimos problemas no solo con la degradación, sino también con el ritmo de carrera, había que dar muchas vueltas. El coche tiene algunas buenas características que estamos intentando explotar. Canadá está más en el lado de la baja velocidad, por eso esperamos que el nuevo paquete también nos ayude, por eso intentamos ser optimistas", considera Sainz.

En cuanto a la previsión de lluvia, el madrileño señala que "visto como es el coche de este año, no sé si la lluvia nos facilitarías las cosas. No lo sé. De momento, con lluvia las sensaciones no han sido las mejores con este coche".