Quien estuvo en los tiempos malos y ayudó a levantarse a uno de los grandes equipos de Aragón bien merece disfrutar de la recompensa al trabajo realizado. El pasado jueves, la SD Tarazona renovó el contrato de su director deportivo, Míchel Sanz, por un año más. Ahora, el exjugador del club afrontará su quinto año en el equipo turiasonense y atiende la llamada de este diario ilusionado y responsabilizado por reforzar lo mejor posible al Tarazona de cara a su aventura en Primera RFEF.

¿Qué significa para usted su renovación con el club?

Estoy agradecido con el Tarazona por la confianza que han depositado en mí un año más. Me siento ilusionado y responsabilizado a niveles máximos. Va a ser un año muy bonito, exigente y duro. Empezaremos a trabajar ya mismo para poder seguir disfrutando con este equipo.

Va a por su quinto año en la dirección deportiva del Tarazona. ¿Qué siente al echar la vista atrás y ver todo lo conseguido?

Me siento muy orgulloso. Conseguir dos ascensos de categoría en tres años y medio es complicadísimo, y tiene mucho mérito hacerlo en el contexto de un club con presupuestos muy humildes. Todavía me reconforta más mi trabajo.

Echando la vista hacia delante, el reto es mayúsculo. ¿Cuáles son los objetivos del club en Primera RFEF?

El objetivo, sin ninguna duda, es la salvación. Va a ser complicadísimo porque hay auténticos equipazos en la categoría, aunque también era impensable que nosotros ascendiéramos y lo hemos hecho. Esta temporada, vamos a pelear y a dejar todo para salvarnos.

El artífice del ascenso no continúa en Primera RFEF. ¿Cómo se da la salida de Javi Moreno?

Es una decisión personal suya. Consideró que había hecho una muy buena temporada y que tenía que salir dejando ese buen sabor de boca. A partir de ahí, el trabajo es nuestro para encontrar, igual que hicimos con Javi, un entrenador que continúe su legado en Primera RFEF.

El hueco que deja Javi Moreno seguro que tiene muchos candidatos.

Muchísimos. He hecho un filtro para tomar una decisión en el que están cuatro entrenadores, y de ahí saldrá el técnico. Se anunciará próximamente.

Respecto a los protagonistas, ¿qué futbolistas tienen su sitio asegurado en este Tarazona?

No puedo dar nombres, pero vamos a trabajar con las renovaciones de aquellos que consideramos que pueden estar con nosotros este próximo año, que son seis, siete u ocho futbolistas. Ellos también deben querer renovar porque, igual que yo quiero que sigan aquí, es normal que los futbolistas que han hecho una muy buena temporada tengan otras opciones para elegir. Trataremos de avanzar en ese aspecto y, a partir de ahí, reforzaremos el equipo. Hemos visto mucho fútbol de Primera y Segunda RFEF e intentaremos firmar a los jugadores ideales para lo que queremos este año. Esperemos que se acaben de concretar las renovaciones en los próximos días para poder seguir dando nuevos pasos firmes.

La 2023-24 coincide con el año del centenario del club.

Mejor escenario no se puede plantear. Por encima de todo, me siento muy responsabilizado. El ascenso a esta categoría tan importante ha llegado en un año tan especial como el del centenario. Más ideal no puede ser. No quiero sonar pretencioso. He tenido varias opciones para poder salir, pero Tarazona ha confiado y ha apostado por mí, y les debo un respeto. Es un año precioso para estar en el club.

¿Busca el Tarazona una gran reforma en el mercado o piensa mantener el bloque?

Por un lado, somos el club que somos y tenemos los recursos y la humildad que tenemos. Además de las siete u ocho renovaciones, estamos trabajando con filiales y queremos ser un equipo escaparate para posibles incorporaciones. Buscamos dar un protagonismo a los chicos aquí que quizás no pueden tener en los filiales. Por otro lado, acudiremos al mercado para firmar jugadores libres, como hacemos todos los años.

Ser un club humilde trae consigo un hándicap a la hora de salir al mercado.

Lo es, pero no supone algo extraño para nosotros porque también teníamos un presupuesto humilde en Segunda RFEF. Es nuestro ADN desde que subimos a esta categoría, la cuarta del fútbol nacional, y debemos seguir peleando con el presupuesto de guerra que tenemos. En ese aspecto, no será algo muy diferente para mí.

Estrenarán la categoría junto al Teruel.

Nos llena de orgullo. Están el Real Zaragoza, el Huesca, el Teruel y estamos nosotros. Somos uno de los cuatro equipos representativos de Aragón en las tres categorías, y supone una gran satisfacción representar a la comunidad junto al Teruel, que hizo un temporadón. Igualmente, poder representar a la ciudad de Tarazona por toda España nos hace sentir un orgullo tremendo.