El fútbol se moderniza cada temporada y las competiciones que arranquen a partir del 1 de julio deberán ya incluir en su normativa los cambios realizados por la Internacional Football Association Board (IFAB). Algunos equipos, como el Real Zaragoza y la SD Huesca, comenzarán la pretemporada la próxima semana y deberán tener ya en cuenta los cambios en las reglas del juego para después no verse sorprendidos durante el desarrollo del torneo doméstico.

La normativa incluye hasta 8 cambios en las reglas del juego con los porteros y los delanteros siendo los futbolistas más afectados por dicha modificación. La IFAB ha querido acabar con la picardía de los guardametas a la hora de defender un penalti.

Por lo tanto, los árbitros deberán cortar de raíz las actitudes de algunos porteros que intentan poner nervioso al lanzador en los prolegómenos de una acción tan decisiva. "El guardameta no se comportará de manera que distraiga de forma antirreglamentaria al ejecutor del tiro. Por ejemplo, no retrasará la ejecución del penal ni tocará los postes, el travesaño o la red de la portería. Se aclara que, con su conducta, el guardameta no faltará el respeto al fútbol ni al adversario", dicta la nueva regla.

Muy relacionado con los lanzamientos desde los 11 metros está el cambio de la regla número 12 sobre Faltas y conducta incorrecta. El famoso término "doble castigo" de penalti y expulsión vuelve a esclarecerse para facilitar la labor de los árbitros. "Si el árbitro señala un penalti a raíz de una infracción con la que el jugador hubiese evitado una ocasión manifiesta de gol, solamente se expulsará al infractor si la falta se cometió sin posiblidad de jugar el balón".

La tensión que se vive en los banquillos por parte de jugadores y entrenadores provoca que muchos entren al campo justo antes de la consecución de un gol. La nueva normativa indica que solamente se anulará el gol si las personas que entran dentro del juego interfieren en el juego.

La implantación del VAR ha provocado que el tiempo de descuento se alargue cada vez más y los partidos duran mucho más de 90 minutos. La IFAB ha decidido que las celebraciones de los goles también se añadan al tiempo extra considerándolas una "pérdida de tiempo importante".

Otros cambios

El fuera de juego es otro tema candente y se han aclarado las nuevas directrices para que los colegiados, futbolistas y entrenadores diferencien el "juego voluntario" y los" desvíos".

"El juego voluntario implica que el futbolista tiene la posibilidad de controlar el balón y pasarlo a un compañero, recuperar la posesión o despejar con el pie y de cabeza". Además, la normativa indica que la imprecisión o el error del defensor no "invalida" la acción.

Puedes consultar todo los cambios de las reglas del fútbol de cara a la temporada 2023-24 en el siguiente documento.