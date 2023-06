Saúl Ñiguez (Elche, 1994), ha aprovechado sus vacaciones para volver a su ciudad natal y está cerca de su familia y del campus de verano para niños y niñas que organiza junto a su hermano, Aarón. El futbolista ha dado un repaso a su presente y futuro en el Atlético de Madrid. También ha hablado sobre las posibles ofertas de Arabia Saudita y no ha descartado poder jugar algún día en Elche CF.

¿Cómo se encuentra rodeado de los más pequeños?

Esto me ilusiona, venir aquí con los nenes, estar con ellos. La gente valora que yo esté aquí y no me cuesta nada hacerlo. Lo paso bien estando con ellos, disfruto e intento trasmitirles mi experiencia, contestar sus preguntas, aunque, a veces, como niños pequeños que son, hacen preguntas, sin maldad, pero muy retorcidas. Para el club y para mí es importante estar aquí y cuando mi hermano y yo fundamos el Costa City era para esto. Para estar con ellos aquí, darles las mejores herramientas y que tenga las mejores condiciones posibles”.

Al estar centrado en su club, ¿descarta en un futuro poder jugar en el Elche?

No lo descarto nunca. Estuve tres años en la cantera del Elche, mi padre estuvo once en el primer equipo. Mis hermanos (Aarón y Jony) también han jugado en el primer equipo Somos ilicitanos y es un equipo que siempre lo estamos siguiendo.

¿Cómo ha visto el descenso a Segunda División?

El descenso nos ha afectado a todos. Todas las personas que vivimos en Elche, apoyen más o menos, tenemos que estar dolidos, porque estar en Primera División es una fuerza muy importante para la ciudad. Por eso tenemos que apoyar al Elche en las buenas y en las malas. Es verdad que la gestión no ha sido la mejor, sobre todo por el tema de resultados. Cuando consigues buenos resultados, la gestión parece que es maravillosa y cuando no lo logras parece que sea desastrosa. Pero yo creo que con tranquilidad, el Elche puede volver a Primera la próxima temporada. Se ha visto que ha terminado muy bien, competiendo bien. Se ha visto otra cara. El nuevo entrenador está trasmitiendo unos valores importantes y buenos para el grupo y la próxima campaña se presenta ilusionante.

¿Qué hay de cierto de una posible oferta para marcharse a jugar a Arabia Saudita?

No puedo decir nada porque a mí, personalmente, no me ha llegado ninguna oferta formal, a pesar de lo que se ha dicho en la prensa. Lo único cierto a día de hoy es que soy jugador del Atlético de Madrid. Tengo tres años de contrato, estoy contento, estoy en mi casa y es mi familia. Lo más importante para mí y para mi familia es estar en casa. Terminé bien la temporada y eso habla bien de mí, a pesar de no tener todos los minutos que quiero o necesito. He demostrado que estoy preparado para jugar cuando el míster me necesite. No he tenido ninguna lesión. Cuando llevas tanto tiempo sin jugar y en una semana tienes que jugar tres partidos y los 90 minutos es peligroso. Eso demuestra que tienes que estar bien preparado. Siempre estaré agradecido a mi preparador físico, a mi fisioterapeuta y a mi nutricionista, que son los que me sostentan el trabajo diario que hacemos en el club. Eso hace que yo esté preparado e intentar que las cosas salgan bien. Tuve la suerte de que los últimos cuatro partidos salieran bien, aunque los resultados no fueron los que nos hubieran gustado. Frente al Espanyol se nos escapó un 3-0. En Villarreal pudimos haber logrado un empate y en el último minuto nos marcan…. Pero me encuentro bien. Estoy preparado y mi objetivo es comenzar bien la pretemporada y competir. El Atlético de Madrid sigue creciendo y cada día competimos contra mejores jugadores y eso nos hace mejorar y crecer individualmente.

Es decir, que le gustaría seguir en el Atlético de Madrid…

Si estuviese en mi mano sí. Estoy en mi casa. En Madrid tengo mi vida. No tengo que recordar tantas veces que llevo desde los 12 años en el Atlético de Madrid. He tenido que buscarme las castañas para poder conseguir lo que he logrado y lo que quiero seguir consiguiendo. No es nada nuevo para mí el tener que ganarme el puesto todos los días en los entrenamientos. Yo hago lo que está en mi mano y lo que no está en mi mano, como no depende de mí, no me desconcentra, no me saca de mi camino y voy a seguir igual.

¿El buen final que hizo la pasada temporada puede ser un unto inflexión para cambiar su rol y poder contar con más oportunidades?

Ojalá que sí. Pero eso depende del míster y no de mí. Yo tengo que estar preparado para cuando el entrenador me necesite, sea uno, dos, tres o 90 minutos. Me encuentro muy bien. Es una pena porque, al final, todo en el fútbol se juzga por los resultados. Si yo juego y no me salen bien las cosas, que puede ser, porque cuando llevas tanto tiempo sin jugar es complicado entrar y hacerlo bien, ya parece que eres muy malo. Y no es así. Un jugador no pasa de ser bueno o malo de un día para otro. Al final, necesitas más o menos confianza y más o menos minutos o más o menos partidos seguidos. Jugar casi siempre en una posición también ayuda. No son los mismo los recorridos de lateral, de mediocentro o de delantero. Es difícil adaptarte a todas las posiciones, incluso sabiendo que el míster sabe que puede contar conmigo cualquiera de ellas.

¿Le preocupa o le molesta que califiquen a Saúl como el chico para todo?

El míster sabe que para una urgencia puede contar conmigo para lo que necesite. Ya lo ha hecho y yo estoy encantado de poder ayudarle, porque él ha sido la persona que me lo ha dado todo. Me hizo debutar, me hizo ser el jugador que soy y siempre estaré muy agradecido. Pero si que es verdad que cuando juegas en una posición que no es la tuya y no te salen las cosas bien, que puede pasar, porque nunca has jugado ahí, recibir tantas críticas pienso que no es justo. Se puede decir Saúl ha jugado mal, sí. Pero también no está jugando en su puesto. No es lo mismo cuando juego de centrocampista y lo hago mal.Entonces te la tienes que comer, porque has jugado mal y es tu sitio. Sí que echo de menos que la gente entendia que estoy haciendo un sobre esfuerzo de jugar en otras posiciones por ayudar al equipo y no sentir ese apoyo duele. Sobre todo desde fuera, porque el míster sí que siempre lo ha valorado. Pero, desde fuera, no se valoran esas cosas. Y cuando otros jugadores sí que lo hacen, entonces sí que lo valoran. Es un poco triste que tenga que seguir arrastrando todos los días y todos los años esa situación. Al final, yo estoy para ayudar al club, pero no tengo que estar sufriendo esas cosas.

¿Descarta ir a otros clubes de la LaLiga española?

Son cosas que no dependen de mí. Al final, son muchas partes. Si tuviera que elegir, mejor que en mi casa es difícil que pueda estar en otro sitios. Habría que ver otras cosas: el club, el entrenador y yo personalmente. Si decidieran que tendría que salir, lo buscaríamos.

Después de la experiencia del Chelsea, ¿descarta volver al extranjero?

No. Para nada. La experiencia del Chelsea, futbolísticamente, a lo mejor no fue la más cómoda por no tener los minutos deseados, pero fue una experiencia buenísima. A mí me encantó. Necesitábamos, tanto yo como el club, salir y separar nuestros caminos para luego darnos cuenta que es mejor estar juntos. Pero la experiencia allí con los compañeros, con el entrenador, el idioma, a pesar de ser complicado, fue súper positiva. Disfruté muchísimo. Para mi familia no fue igual. Mi mujer y mi hija lo sufrieron más. Hasta los perritos lo sufrieron más. El cambio de una casa a un piso fue muy diferente, pero a mí me permitió crecer como jugador, como persona, madurez, gestioné emociones que, igual, antes no sabía gestionar. Y todas esas experiencias para siempre son positivas

Y si llegara la oferta de Arabia, ¿se la plantearía?

Cuando te planteas una salida, da igual donde. Realmente, ahora mismo, en mi cabeza no está salir o no salir. Lo único en lo que pienso es en volver el día 7 de julio al Atlético de Madrid, que es el club con el que tengo contrato, para comenzar la pretemporada y trabajar para demostrar el nivel que tengo.

¿Qué falta para volver a ver a ese Saúl que deslumbró años atrás?

No creo que falte nada. Creo que soy mucho mejor jugador que antes. Estoy mucho mejor que antes. Todo ha cambiado y es diferente. No somos los mismos jugadores, no somos el mismo equipo, el entrenador no tiene la misma forma de pensar. El club ha crecido mucho más. Es otro sistema de juego que, al final, hace que te tengas que adaptar. Pasé de jugar el 4-4-2 por la derecha con Juanfran de lateral a jugar de mediocentro y luego de lateral. Han pasado tantas cosas que, al final, han podido hacer que no vea al mejor Saúl. Y no es que no se vea al mejor Saúl. A lo mejor es que no se ve registrado tanto en los números. Igual estaban acostumbrados a verme meter nueve o diez goles por temporada, muchos en la Champion. Cuando estás más cerca del área, se hace más posible marcar goles. No creo que sea peor por jugar de mediocentro y no meter goles. Es verdad que, por mi forma de jugar, se valora mucho llegar al área y marcar. A lo mejor hago un partido buenísimo y llego y no meto la ocasión que tengo y ya soy malo. Y, en cambio, si hago el mismo partido y llego y la meto ya soy el mejor. Al final, tengo que estar tranquilo, saber que las cosas las estoy haciendo bien y que van a salir bien, porque el trabajo suele dar sus frutos.