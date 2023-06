La representación aragonesa en el arbitraje de élite ha desaparecido del mapa. Por segundo año consecutivo, la comunidad no contará con ningún colegiado en Primera y Segunda División y la aportación se reducirá a la presencia, por segunda campaña seguida, de Jaime Latre en el VAR. Una situación que ha provocado una profunda indignación en el colectivo.

Precisamente, el oscense fue el protagonista de los dos últimos ascensos de un trencilla aragonés. Latre subió a Segunda División en la campaña 2009-10 y a Primera en 2014. Desde entonces, no ha vuelto a haber un árbitro aragonés en la categoría de plata del fútbol español. Anteriormente sí lo habían hecho Carlos Clos y Martínez Terrén, que ascendieron a Segunda en 2001; Mensuro Miguel, que ocupó en 2002 la plaza que dejó vacante el descenso de Martínez Terrén y Villanueva Angulo, que dio el salto a Segunda para relevar a Mensuro.

Pero desde que, en 2004, Villanueva Angulo fue descendido pasarían cinco años hasta que otro colegiado aragonés lograra subir a Segunda. Latre, en 2009, fue el último en recorrer un camino plagado de obstáculos para los trencillas de una comunidad que no cuenta con representantes en Segunda desde 2014 (cuando Latre subió a Primera) y que en 20 años solo ha registrado un ascenso a la categoría de plata.

De este modo, la representación arbitral masculina aragonesa en la élite se reduce a la presencia de dos auxiliares o asistentes (antiguos jueces de línea) en Primera (Bueno Mateo y Granel Peiró) y uno en Segunda (Estela Bravo). Bueno, que vivió junto a Latre los dos ascensos a Primera y Segunda, se queda ahora como el aragonés más veterano tras haber perdido por el camino a los dos compañeros con los que ha compartido cartel y ascensos en los últimos años. Porque si primero fue Latre el que fue relegado por el Comité Nacional de Árbitros, esta temporada ha sido el turno de Fernando Tresaco, el otro asistente que formaba equipo junto a Latre y Bueno en Primera hasta hace dos temporadas, y que pasará a ejercer como delegado arbitral la próxima temporada.

En el arbitraje femenino, en cambio, el panorama es diferente ya que la retirada de la zaragozana Marta Frías se ha cubierto con el ascenso a la máxima categoría de la también aragonesa Andrea Fernández.

El Comité Territorial pide explicaciones

La anómala situación, inédita en cien años, ha colmado la paciencia del Comité Aragonés de Árbitros, cuyo presidente Paco Ramo pide explicaciones al Comité Nacional. “Me siento en parte responsable y voy a pedir explicaciones para saber qué pasa con el comité aragonés o conmigo y si hay alguien que está poniendo trabas a nuestros árbitros o una mano negra que ejerce de barrera. Prefiero no pensar que suceda algo así, pero es que cualquiera de nuestros árbitros de Primera RFEF vale para Segunda División, mientras que otros comités mucho más pequeños que el nuestro cuentan con un representante en Primera y otro en Segunda División. Esto no había pasado nunca”.

De hecho, Ramo está dispuesto a dar un paso al costado si la respuesta del comité nacional no le convence. “Si el problema soy yo, pondré inmediatamente mi cargo a disposición de Óscar Fle (presidente de la Federación Aragonesa de Fútbol). Pediré explicaciones y seguiré trabajando, pero si el problema soy yo, sé lo que tengo que hacer”, admite un “desilusionado” Ramo, preocupado por la repercusión de este tipo de decisiones tomadas desde Madrid en la imagen del comité territorial. “Pido ayuda porque esto no es normal. La gente sigue trabajando con ilusión pero no puede ser que no tengan el premio que merecen. Nos han hecho un roto grande porque Aragón necesita árbitros en el fútbol profesional y tampoco los va a tener este año. Tenemos muy buenos colegiados, con gran calidad y viene muy buena gente por detrás, pero si ven que arriba hay este tapón se ponen nerviosos con razón”, afirma.