El tiempo le ha dado la razón a Zoe Hernández. Hace menos de un año la aragonesa tomaba una de las decisiones más complicadas para hacer las maletas, salir de su zona de confort para progresar en una carrera que sentía algo estancada. Los pocos minutos de los que disfrutaba en el Casademont le llevaron a buscar un destino en el que su cuota de protagonismo creciera. Pamplona y el Ardoi de la Liga Challenge fueron su destino y su buen hacer en tierras navarras han posibilitado su regreso a la Liga Endesa, de la mano del Cadí La Seu, incluso antes de lo que ella misma podía esperar.

«Quería dar un salto, igual a un equipo con opciones de ascenso dentro de la Challenge hubiera sido un destino lógico, pero la proposición del Cadí es una de esas opciones que no sabes si van a volver a pasar y tienes que cogerla», explica Zoe. «Me han llegado buenas referencias del equipo, llevan mucho tiempo haciendo las cosas bien y en especial me han dicho que cuidan mucho a las jóvenes. Seguro que me ayudan a seguir creciendo», añade ilusionada la aragonesa.

Su llegada a La Seu, conjunto con el que se estrenará en Europa, no se hubiera producido sin su gran curso en el Ardoi. «Necesitaba salir del Casademont para recuperar sensaciones. Había veces que me preguntaba si quería dedicarme a esto, si merecía la pena tanto esfuerzo», reflexiona Zoe, que no lo pasó bien en su última etapa en el equipo aragonés: «Ser la niña de la casa no siempre es tan ideal y tan perfecto como se ve y a mí me estaba pasando factura. En el Ardoi me he sentido muy querida, he tenido un año muy enriquecedor y he vuelto a enamorarme del baloncesto». Hernández llegó como una de las grandes referencias al equipo navarro y desde pronto demostró el porqué de su fichaje. «Apostaron por mí y me dieron un rol importante. Necesitaba que el balón pasara por mí y asumir muchas decisiones. Eso era lo que buscaba tras no haber tenido continuidad. Fue la mejor decisión que pude tomar en ese momento. Ahora quiero seguir con esa confianza en esta nueva etapa».

La Copa de la Reina y el Casademont

A pesar de su salida del Casademont el pasado verano por su falta de minutos, Zoe Hernández ha seguido muy de cerca los éxitos del equipo de su tierra y los ha celebrado como una aficionada más. «Soy de Zaragoza, he vivido toda mi vida aquí y no puedo más que alegrarme de todo lo bueno que les pase. Es verdad que piensas… me voy y al año siguiente ganan una Copa de la Reina (risas), imagino que es inevitable, pero tengo amigas dentro y estoy muy feliz por ellas y por todos los que forman el equipo», confiesa la aragonesa. «Además sus éxitos nos afectan y nos benefician a todas por la visibilidad que están teniendo. Que en Zaragoza se trate tan bien al baloncesto femenino es un orgullo para mí».

Precisamente su vuelta a la Liga Femenina Endesa propiciará su regreso a Zaragoza y al Príncipe Felipe. «Una vez que se confirmó todo, fue una de las primeras cosas que pensé. Será un día muy especial que tendré marcado en rojo en el calendario», dice Zoe.

Aunque no descarta en un futuro que su camino y el del Casademont se vuelvan a unir, Hernández no piensa ahora en ello. «La verdad que lo veo lejos. He firmado por dos años con el Cadí y estoy muy contenta. Una vez sales de casa es complicado volver», afirma Zoe, consciente de que se tendrían que dar otras circunstancias para regresar: «Si algún día se da tiene que ser porque me quieran, confíen en mí y encaje en su proyecto, no por ser la niña de la casa. Pero sí, ojalá. Triunfar en el equipo de tu ciudad sería increíble».