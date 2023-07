Los caminos de Alfonso Rodríguez y el Full Energía Zaragoza se cruzaron en el año 2011 y ya no se han vuelto a separar. Tampoco lo harán esta temporada, ya que el club aragonés anunció la renovación del técnico que consiguió ascender a segunda al equipo a Segunda, categoría en la que llevan seis años consecutivos. «Se podría decir que es el equipo de mi vida», asegura Rodríguez, que demuestra la misma energía y pasión que el primer día. «Me gusta el fútbol sala y me gusta entrenar. La competición me atrapa», añade el técnico. Lejos de caer en la relajación y la complacencia, a Rodríguez le gusta introducir novedades temporada por temporada, lo que le lleva a una evolución constante. «No soy el mismo Alfonso Rodríguez que empezó. No me gusta quedarme parado. Los jugadores lo saben y por eso confían en mí», afirma.

Una confianza que también siente desde la directiva. «El club está muy a gusto conmigo y yo con el club. Vamos siempre de la mano. Durante todos estos años hemos progresado, hemos mejorado y hemos crecido. Y por suerte los objetivos se cumplen, que al final es lo que todos queremos», analiza el entrenador. Sin ir más lejos, el Full Energía Zaragoza ha conseguido de forma holgada el objetivo de la permanencia y ganó la primera Copa del Gobierno de Aragón en la historia del club, Lo más complicado para él y lo que le puede generar más desgaste es la gestión del vestuario y por ello, en su afán por seguir aprendiendo, en los últimos años ha estado formándose en coaching y en inteligencia emocional. «Me parece un mundo muy interesante y muy provechoso para los entrenadores. He aprendido a gestionar mejor las emociones y la forma en la que se las transmito a los jugadores», reflexiona Rodríguez, un habitual en charlas y en ponencias de compañeros de profesión. Los mejores recuerdos En estos 12 años y en los cientos de partidos en el banquillo del Full Energía ha habido de todo, aunque más buenos momentos que malos. Rodríguez tiene claro cuál es su favorito. «El ascenso fue increíble, algo para recordar siempre. De hecho me lo veo repetido de vez en cuando porque me transmite una energía muy positiva», confiesa el técnico, que también le tiene especial cariño al primer año en Segunda, cuando con el mismo bloque prácticamente lograron una meritoria salvación. El técnico ya piensa en la próxima temporada y, ambicioso, no renuncia a nada. «Hemos fichado bien y jugadores importantes han renovado», afirma Rodríguez, que todavía tiene retos por conseguir en el club zaragozano: «En los próximos dos o tres años me gustaría jugar al menos un playoff para subir a Primera. Luego ya que pase lo que tenga que pasar, pero creo nos lo merecemos. Y La Granja también, una afición que tiene en alta estima a su longevo entrenador que, por cómo habla, parece que tiene cuerda para rato: «No me pongo fecha de caducidad, mientras las cosas vayan bien y los resultados salgan estaré encantado de seguir. Eso sí, en el club ya saben que si algún día se tuercen las cosas tampoco habrá problemas para decir adiós». Pero esa despedida no parece cercana y la relación de Alfonso Rodríguez y el Full Energía Zaragoza sigue dando muestras de fortaleza y cariño mutuo. «Suena un poco a tópico, pero mi ilusión es la misma que el primer día. No estoy cansado porque me gusta mucho lo que hago», finaliza un entrenador que tiene la e energía y la motivación de un entrenador novato.