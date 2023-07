«Siempre nos llamamos la dupla», dice Ariadna Termis. Y es que la sociedad que han formado la zaragozana y la barbastrense Marina Mata va dando pasos firmes en el baloncesto español y está más que consolidada en la selección nacional. Ambas han sido parte importante, imprescindible más bien, en el bronce que España conquistó este domingo en el Europeo sub-18 de Turquía. Termis con 6,4 puntos y 6,1 rebotes para 10,4 de valoración media; Mata sumando 11,2 puntos, 6,5 rebotes y 15,8 de valoración.

Ambas comparten más que sus raíces aragonesas, la posición de pívot y un gran talento para el juego. Han transitado también el mismo camino desde hace cuatro años, compartiendo equipo y proyecto en el Siglo XXI y también en la selección española. Juntas fueron subcampeonas del mundo sub-17 el pasado verano (Ariadna hizo doblete con la plata europea sub-18) y juntas se han colgado el bronce en este Europeo sub-18. Las dos han puesto fin ya a cuatro años en el club catalán y emprenden su aventura estadounidense, en Utah la barbastrense, en Georgia la zaragozana.

«Estamos súper orgullosas. De Marina te puedo decir que se lo merece muchísimo. Nos vemos las caras desde hace cinco o seis años y vernos crecer las dos nos ha ayudado mucho, ha sido importante en ese aspecto», señala Ariadna Termis ya en Madrid, concentrada ahora con la selección sub-19. Ambas regresaron de madrugada desde Turquía con otra medalla más al cuello conquistada frente a Serbia tras la dolorosa derrota contra Francia en semis. "Con Ariadna nos entendemos muy bien porque llevamos cuatro años jugando juntas y eso nos facilita luego jugar en la española", corrobora Marina Mata.

Caer y levantarse

«Mentalmente tienes que estar muy bien preparada, si no…», indica Termis. «Estamos muy contentas. Nuestro grupo era nuevo en comparación con otros años. Creo que era una mezcla bastante interesante, con jugadoras de 2006 y 2005, y hemos funcionado bastante bien. Nos merecíamos tener esta medalla, nos lo dijimos antes del partido por el tercer y cuarto puesto, después del partido de Francia que fue bastante duro de asimilar. Siempre duele perder unas semifinales y más de esa forma. Pero supimos darle la vuelta, caer y levantarnos rápido. Es lo que ha hecho este grupo, caer y levantarse», explica la zaragozana.

Mata es de la misma opinión. "Esta medalla es muy importante porque caímos en semifinales pero nos ha servido para darnos cuenta de que no hay tiempo de lamentarse. Hay que caer pero levantarse rápido para lograr una medalla. En unas horas hay que estar preparada para ganar", señala la barbastrense.

Francia se tomó la revancha del Mundial del año pasado, cuando España le superó para alcanzar la final frente a EEUU. «Tenían bastantes jugadoras del 2006 y fue el típico día malo que todo el mundo puede tener y nos tocó a nosotras», lamenta Termis. "Es bastante duro porque a Francia le teníamos muchas ganas, íbamos muy motivadas pero no pudo ser. Pero supimos levantarnos todas juntas", insiste Mata. «Eran físicamente superiores. Pero nosotras teníamos la ventaja de que España siempre ha sabido ser creativa, talentosa en muchos aspectos. Como hemos trabajado a lo largo de la convocatoria, todo el mes que llevamos, ha sido un trabajo duro que se ha visto reflejado de alguna forma y en este bronce se ha notado muchísimo», valora la jugadora del Siglo XXI.

Termis suma así otra medalla para su colección particular, que ya cuenta con las platas del Europeo sub-18 y el Mundial sub-17 del pasado verano. Y, además, con un peso específico en el equipo. «Sí, la verdad es que estoy muy orgullosa de lo que he hecho porque para mí no ha sido un año fácil, no voy a mentir. Me he sentido muy arropada por todo el staff y todas las compañeras, me han confiado muchas cosas, he sido completamente transparente con ellos así que estoy muy orgullosa de todo lo que he hecho. Ese apoyo que te dan bienvenido sea, genial, y encima sacar medalla, es que madre mía...», dice todavía sin creérselo del todo.

También lo está Marina Mata, elegida por votación MVP de la primera jornada y siempre entre las mejores anotadoras nacionales. "Estoy muy contenta con mi trabajo a nivel individual", resume. Y eso que tuvo un pequeño percance. "En el segundo partido me torcí el tobillo y descansé el tercero", recuerda. Pero regresó y tuvo el apoyo de toda su ciudad, Barbastro, que se reunió para ver sus partidos y celebrar sus éxitos. "Ha sido un lujo ver cómo toda una ciudad está pendiente de ti, te preguntan, ven los partidos, te apoyan y eso te tira mucho para adelante", señala.

Ariadna Termis todavía puede sumar más éxitos, porque ayer mismo se unió a la selección sub-19 que está preparando el Mundial que se celebrará en Madrid en unos días. «Es un reto que se afronta de una forma ilusionante porque el grupo creo que es muy especial, es algo muy bonito, también podemos hacer muchas cosas. Lo afrontamos con toda la ilusión posible, además es en casa, que tendremos apoyo doble, un plus en la grada con familia, amigos...», valora Termis. Ahí Estados Unidos será el gran rival a batir. «Siempre lo ha sido, pero no podemos olvidar a Francia, Canadá, Australia, que también tienen equipos fuertes. A ver si se revalida este año», indica. Y España, que con los éxitos que acumula en las categorías inferiores se ha ganado el derecho de partir como candidata. «Con todo el trabajo de estos últimos años, totalmente», dice. Y ahí volverá a estar Ariadna, llevando a Aragón hasta lo más alto.