Fue jugador del Real Murcia y del Lleida, y pasó por las canteras de Osasuna, Villarreal y Almería, entre otros equipos de la geografía española. En el conjunto ilerdense comenzó su periplo como entrenador en la atípica temporada 2019-2020, la última de la extinta Segunda División B donde dejó al Lleida a las puertas de la promoción de ascenso a la categoría de plata del fútbol nacional con un quinto puesto. Después, pasó por el Águilas y el UCAM Murcia, clubs murcianos de Segunda RFEF, donde no tuvieron demasiada paciencia con su trabajo.

Él es Manuel Jesús Casas García, pero reconoce que «hasta mi madre me llama Molo», y la próxima temporada guiará a la Sociedad Deportiva Tarazona en el año de su centenario en Primera RFEF.

Aterriza en Tarazona para dirigir un proyecto ilusionante e histórico para la ciudad. ¿Cómo le han recibido? ¿Qué sensaciones le dejan los últimos días?

Sensaciones muy positivas. Estoy muy contento y, desde el primer día que hablé con Míchel Sanz, noté una conexión bastante buena. A mi recibimiento me han transmitido mucho cariño e ilusión, a sabiendas de que el reto es complicado por la magnitud de la categoría. Tengo muchas ganas de empezar.

¿Ha podido hablar con los jugadores? ¿Qué le han transmitido?

Todavía no me he comunicado con ninguno de ellos. Hablaremos cuando empecemos a trabajar, que será la semana que viene. Están siendo días de mucho flujo de información y en los que estamos cerrando la planificación de la plantilla, la pretemporada y el cuerpo técnico. Ahora mismo, nos faltan horas en el día para intentar llegar lo mejor posible al inicio de pretemporada. Tendré tiempo para hablar con los futbolistas y expresarles lo que quiero a cada uno de ellos.

Llega a uno de los equipos más humildes de toda la Primera RFEF con el difícil objetivo de la salvación.

Dentro de una categoría tan fuerte y con los presupuestos que se manejan, ese es el objetivo prioritario. Sin embargo, es una meta a largo plazo. Debemos ir fijando distintos propósitos a corto plazo, siendo el primero de ellos el de confeccionar una plantilla que sea lo más competitiva posible. A partir de ahí, nos iremos marcando pequeños objetivos para lograr el más grande, que es la permanencia. Es una categoría durísima, pero el Tarazona ha demostrado años atrás que ha conseguido hitos importantes con presupuestos más bajos que sus competidores. También es cierto que, con esta reestructuración de la Primera RFEF, esta categoría se acerca más a la Segunda División. Habrá que ver cómo vamos a funcionar, pelearlo y ver todo con cierta naturalidad y conociendo nuestras limitaciones.

Sigue creciendo en su carrera como entrenador y debutará, al igual que el Tarazona, en Primera RFEF. ¿Cómo se siente de cara al reto mayúsculo que se le presenta?

Las palabras que lo definen son "mucha ilusión". Es verdad que existen diferencias con la antigua Segunda División B, pero ya en mi primer año en Lleida jugamos en un grupo en el que estaban el Castellón, Andorra, Barça B, Sabadell, Nàstic... Distintos equipos que ahora están en Segunda o en Primera RFEF. Era una categoría que se acercaba a esto, aunque es cierto que esta división es nueva para todos y nos va a exigir muchísimo. Nos encontramos muy ilusionados y, sobre todo, convencidos de que estamos preparados para afrontarla y pelearla.

¿Qué mensaje le gustaría transmitir a la afición del Tarazona?

Antes de nada, mostrarles mi agradecimiento porque he sentido mucho cariño. Me han llegado muchos mensajes de manera privada y a través de las redes sociales. Mi mensaje es claro: vamos a pelear esto juntos y, en los momentos de dificultad, debemos remar todos en la misma dirección. Somos un equipo humilde, aunque con mucha ilusión, y el reto es muy importante para todos: ciudad, club y todo el que acompaña a la SD Tarazona. Intentaremos hacernos fuertes e ir a por la temporada tan bonita que nos espera juntos.

«El proyecto puede resultar humilde, pero las personas que lo integran están muy preparadas»

Su último club no tuvo demasiada paciencia con su trabajo y, más tarde, confesó que no esperaba su despido. Este entorno, en cambio, pone la confianza en usted para un año histórico como es el del centenario. ¿Ayudó esto a su llegada?

Este año, me he reunido también con otros equipos de Segunda RFEF con proyectos importantes. Pedí a mi representante que, independientemente de la categoría o el proyecto, fuese a un club que me transmitiera seguridad y convencimiento al firmarme. Quería que se me diese tiempo para trabajar porque vengo de un año en el que me destituyeron en la quinta jornada. Sin entrar en un extenso debate, considero que es una incoherencia absoluta dar cinco semanas a un entrenador. En ese sentido, el equipo que me quisiera debía demostrarme confianza y dejarme trabajar. Hemos demostrado en otros clubs que, con tiempo y esfuerzo, podemos lograr cosas importantes. Esa confianza me la han transmitido aquí desde el primer día, y la complicidad con Míchel Sanz y Aniceto Navarro fue clave. Me demostraron respeto por la figura del entrenador y por su trabajo, algo que la historia reciente del Tarazona también indica debido al trato con sus técnicos. Este es uno de los factores que me ha llevado a firmar por el club, independientemente de la categoría en la que se encuentre.

¿Cómo ha sido el trato con el propio Míchel Sanz para que acabe llegando a Tarazona?

Me ha convencido su humildad y la del proyecto. Muchas veces, la gente busca proyectos faraónicos en los que se invierte mucho dinero para tener cierta seguridad y recursos. Personalmente, me ha gustado mucho su humildad y su buen hacer. Evidentemente, me informé al enterarme de que la opción de venir aquí existía, y la realidad es que el Tarazona ha hecho muy bien las cosas estos años atrás. Ha demostrado que, con trabajo y conocimiento, los objetivos pueden cumplirse. Especialmente, Míchel me ha mostrado mucho conocimiento y hablamos el mismo idioma. Hemos coincidido en muchos aspectos cuando hemos conversado, y me ha transmitido confianza. Pese a que el proyecto pueda resultar muy humilde dentro de esta categoría de puertas para fuera, yo ví, de puertas para dentro, que las personas que integran este proyecto están muy preparadas para ello. Así lo sentí y, desde el primer día en que hablamos hasta hoy, todo está saliendo de forma muy fluída y continuamos trabajando de la mano.

¿Qué le gustaría encontrar en el mercado?

Contamos con el mercado con el que contamos y somos plenamente conscientes de ello. Tengo muy claro qué perfil de jugador quiero, que es aquel que priorice lo deportivo a lo económico porque no podemos ofrecer enormes cantidades de dinero. Lo que sí podemos hacer es ir a por esos jugadores que creemos que pueden tener un futuro importante o aquellos que vengan de un año malo, pero que entendemos que nos pueden ayudar mucho. Todo el que venga aquí lo hará con mucha hambre y convencido de que es un sitio para hacer una buena temporada y, a partir de ahí, poder ir hacia arriba todos juntos. Tengo muy claro el tipo de perfil que busco, pero debemos ser conscientes de nuestro proyecto dentro de la categoría y tenemos que afinar. En ello estamos: viendo muchos perfiles y trabajando conjuntamente con Míchel. Tengo la seguridad de que confeccionaremos la mejor plantilla posible con nuestros recursos.

¿Qué verá el aficionado en la Sociedad Deportiva Tarazona de Molo?

Por encima del modelo de juego, me gusta que mi equipo sea muy competitivo y que tenga intensidad. A nivel metodológico, trabajamos para intentar controlar todas las fases de juego que hay en un partido de fútbol. No me caracterizo por un estilo muy definido, sino que mi intención es controlar todas las fases de juego porque el fútbol de hoy en día tiende a eso. Debemos jugar bien con balón, sin balón, tener un buen bloque alto, un buen bloque bajo, posicionarnos y transitar bien... Me gusta intentar, en la medida de lo posible, controlar todas las fases que podamos y darle al jugador las herramientas suficientes para que determine lo que demanda el partido y tenga claro qué hacer. Trato de que mi equipo sea competitivo, juegue con alta intensidad y sea muy vertical. Intentaremos acumular mucha gente en área contraria y también en la propia para poder defender juntos. Teóricamente, procuraremos hacer todo lo que podamos en relación a estos aspectos, pero también deberemos priorizar con los recursos que tengamos y comenzar por la A, después ir por la B, por la C... Lo que queremos demanda tiempo y veremos hasta dónde podemos llegar.

Las salidas y llegadas no paran de sucederse. ¿Cómo valora el trabajo de Míchel Sanz para adaptar al equipo a la nueva categoría?

De una forma positiva, evidentemente. Insisto en la misma idea: si el miércoles firmamos por el club, desde entonces hemos tenido un flujo de trabajo descabellado. Contamos con mucha información que ha estado llegando desde todos los lados y debemos planificar la mejor pretemporada posible. La valoración sobre la confección de la plantilla se dará cuando termine todo nuestro trabajo. Ahora mismo lo que tenemos es lo que hay, y no hemos podido mantener el bloque que ascendió por diferentes motivos. Estamos plenamente convencidos con lo que está llegando y con lo que falta por venir. Veremos cómo acaba nuestro mercado porque todo cambia mucho de un día para otro: hay opciones que se caen, otras que llegan, las que se caen repentinamente vuelven a estar ahí... Míchel es el que manda. Nosotros intentaremos ayudarle en lo que demande y trataremos de sacar el máximo rendimiento del equipo que nos haga.